Эксперты рассказали о новогодних туристических предложениях

До Нового года осталось три месяца, и если для повседневной жизни это довольно много, то для долгосрочных планов на такие важные вещи, как отпуск, – уже не особенно. В профильных рассылках, каналах в соцсетях, просто рекламе регулярно появляются те или иные предложения новогоднего отдыха где-то там: в теплых краях, в экзотических или снежных краях… И рефреном звучит мотив опоздания – остались, мол, последние места, бронируйте, пока не кончились или пока не подорожало.

© unsplash

Желание сэкономить знакомо всем, и журналисты здесь не исключение. Корреспондент «ФедералПресс» обзвонил несколько объявлений с новогодними предложениями для приморцев.

Во сколько обойдется новогодний отдых в Китае

«На сегодняшний день вы видите на фарпосте стоимость авиатуров, чем позже, тем будет дороже и дороже, если еще останутся места. И гостиницы не резиновые, и самолеты тоже. Народ стал активно ездить в Китай, соскучились», – сказали в турагентстве SUNMAR по поводу авиатуров в Далянь.

Восьмидневный тур включает прямой перелет, трансфер, проживание в гостинице с завтраками и страховку, все это от 67,3 тысячи рублей (ценник зависит от гостиницы). Речь о праздничных новогодних развлечениях пока не идет, потому что китайская сторона пока ничего такого не готовила.

«Мы гостиницу забронировали под себя, бронируют за полгода. Будет русский банкет с Дедом Морозом, Снегурочкой», – рассказали в «Русском доме солнца».

Шестидневный автобусный тур «под ключ» с банкетом и экскурсиями оценен в 44,8 тысячи рублей, хотя можно отказаться от развлекательной программы и уложиться в 23,6 тысячи. В таком случае порекомендовали, например, «погулять по прекрасному, всему светящемуся Яньзцы».

В компании Intourist предложили отправиться в Санью (китайский курортный остров Хайнань), куда не так давно открыли прямые перелеты из Владивостока. При этом уточнили, что необходимости в спешке нет, и к тайскому направлению это тоже относится.

«Ничего пока не кончается, там большая отельная база», – успокоила менеджер.

Отдых на Хайнане, к слову, обойдется от 119 тысяч рублей на человека (только завтраки, 7 дней, 6 ночей).

Как рассказала менеджер туристического агентства Tesla travel Лидия Горовая, числа с 25 декабря по 10 января очень дорогие в любой стране, поэтому те, кто уже разобрался в такой ситуации, специально летят до Нового года, чтобы вернуться к празднику домой, потому что это будет дешевле.

«Некоторые копят целый год, чтобы полететь в какую-то другую страну и отпраздновать там Новый год всей семьей, то есть для них это уже идет как традиция. Для кого-то традиционно оливье съесть дома, а для кого-то – слетать в другую страну, показать ее детям, родителям. Но отель, который стоил там на троих 300 тысяч, в Новый год стоит миллион. Цена очень сильно возрастает. В новогодние туры всегда входят новогодние ужины, если это 31-е число, для русских делают праздник – именно те страны, в которых часто русские бывают. И с 6, 7 января – тоже рождественский ужин. Это уже для европейцев, но и наши там тоже под шумок празднуют. Новогодние ужины обычно стоят примерно 300 долларов за номер, на двоих человек. У меня есть туристы, которые летают каждый год на Новый год и тратят миллионы на это», – рассказала специалист.

Сколько стоит отпуск в Таиланде

«Многие отели на Новый год уже заполнены, спешите бронировать!» – предупреждают в турфирме «Чемодан».

В этой компании на новогодний период подготовлены пакетные предложения на Пхукет от 110 тысяч на одного взрослого на 10 ночей. Как и в прошлых случаях, ценник сильно зависит от класса отеля. Прайсы в любимой многими Паттайе тоже отличаются.

Нужно ли действительно бронировать новогодние туры заранее

На самой обширной приморской онлайн-площадке объявлений сегодня примерно одинаковое количество объявлений о новогодних поездках в Китай (Хуньчунь, Муданьцзян, Далянь, Яньцзы, Харбин) и Таиланд (Паттайя, Пхукет). Есть варианты во Вьетнаме и Дубае, но искать их лучше у федеральных игроков, так что добираться до транзитной Москвы придется самостоятельно. В турагентствах в один голос говорят, что самые популярные – направления, куда есть вылеты из Владивостока. И большинство рекомендует не затягивать с бронью.

«На самом деле именно новогодние туры лучше бронировать заранее. Объясню почему. Во-первых, это популярные даты и на них высокий спрос, а на даты высокого спроса очень быстро заканчиваются отели. Конечно же, многие люди хотят провести свой отдых в новогоднюю ночь в хорошем, престижном, а то и просто хорошем по сервису, по звездности отеле, поэтому чем раньше мы его забронируем, тем больше вероятность, что его подтвердят. На Новый год бронируют не только русские, бронирует вся планета: китайцы, японцы – все летят, даже если там не их национальный Новый год. То есть все просто едут на праздник. И поэтому, конечно же, мы рекомендуем туристам бронировать заранее, потому что, если они придут, например, за месяц до вылета, нормальных отелей не останется. А если и останутся, то все равно даже самые плохие отели повысятся в стоимости: останется мало мест на рейсы, и туроператору не будет смысла продавать их за копейки. Горящих туров на Новый год вообще в принципе не существует. Горит тур, потому что не востребован. Если говорить про Таиланд, то недавно там был сезон дождей. А на Новый год там как раз будет классно, тепло, здорово и без осадков», – пояснила Лидия Горовая.

Как добавила представитель турсообщества, Таиланд, Хайнань – это самые популярные направления, после них идут Шанхай, Пекин (там холодно, поэтому желающих меньше). Потом уже следуют московские направления: кто-то летит в Эмираты, кто-то – на Шри-Ланку, кто-то – на Кубу.

«Но Новый год – он во всех странах будет дорогой, и во всех странах очень высокий спрос», – заверила менеджер.

Как отдохнуть в праздники на Дальнем Востоке

Что интересно, с дальневосточными предложениями гораздо скуднее. В одной компании пообещали составить новогоднюю программу на Камчатку в октябре. В другой сказали, что не знают, сколько будут стоить билеты на Курилы, поэтому по цене не сориентируют, но новогоднее празднование туристы в любом случае будут обеспечивать себе самостоятельно. При этом, если поискать, найти именно новогодние туры реально: к примеру, гастрономический тур на Камчатку обойдется от 208 тысяч рублей на человека… Но билеты до полуострова, опять же, отдельно.

Зато уже начали собирать программы приморские предприниматели: есть новогодние программы в национальном парке, с собачьими упряжками, скоро появятся и другие. Конечно, здесь говорить о ценах пока преждевременно, они будут отличаться в разы.

Ранее сообщалось, что в ноябре авиабилеты могут подешеветь, но в преддверии новогодних праздников ожидается их подорожание.