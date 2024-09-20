Раскрыто, на что российская семья могла потратить 28 млн рублей в Турции

Если снимать в Турции виллу, то путевка на месяц действительно может обойтись в 28 млн рублей, заявила тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт также допустила, что стоимость самого дорогого в 2024 году тура обусловлена перелетом на небольшом бизнесджете либо в бизнес-классе самолета. Так, уточнила она, билеты на небольшой частный самолет Black Jet обойдутся примерно в 500 тысяч рублей на человека туда и обратно.

Стоимость тура в турецкий Кемер обусловлена 100% перелетом на небольшом бизнесджете либо в бизнес-классе, также предполагающем уровень люкс. Далее по проживанию. Это может быть роскошный отель с самым дорогим номером или номерами либо частная вилла. Аренда на месяц как раз может обойтись в 15–20 млн рублей, — пояснила Ансталь.

Эксперт отметила, что зачастую такой тур предполагает виллу с частной территорией, личным выходом к морю, бассейном, своей зоной с лежаками и четырьмя-пятью спальнями. Кроме того, уточнила она, путешественники могли пользоваться услугами личного повара, который готовит любые блюда по их желанию, и консьержем для решения всех задач и организации экскурсий.

По ее словам, при таких условиях без экскурсий тур может обойтись в 28 млн рублей. Среди дополнительных расходов она выделила аренду яхты за $1000--1500 в час и ВИП-экскурсии на минивэне, которые обойдутся в 100 тысяч рублей и больше.

Индивидуальная экскурсия в Каппадокию с катанием на воздушном шаре обойдется семье из пяти человек примерно в миллион рублей. Перелет в Стамбул с индивидуальной экскурсией из другого города Турции также может обойтись семье из пяти человек в миллион рублей и больше, — поделилась эксперт.

Анасталь добавила, что при этом за 28 млн рублей может быть куплен просто тур без дополнительных опций. Она рассказала, что недавно рассчитывала тур с арендой виллы на двух человек в Кемере на две недели с трансфером из аэропорта на вертолете сразу в номер. По ее словам, его цена без перелета составила 10 млн рублей.

В Российском союзе туриндустрии ранее отказались раскрывать подробности путевки в Кемер за 28 млн рублей, оказавшейся самой дорогой в этом туристическом сезоне. Представители РСТ уточнили, что это коммерческая информация.