В Фуюане будут развивать кластер экокультурного туризма

Фуюань будет развивать кластер экологического туризма, в том числе на острове Большой Уссурийский, по которому проходит граница с Россией. Об этом сообщила директор городского центра охраны нематериального культурного наследия Лю Даньдань.

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"Мы будем твердо придерживаться концепции, что зеленые горы и чистая вода - это золото и серебро Китая, продолжим повышать влияние брендов "Восточная крайняя точка Китая, "Остров двух стран", "Два города на двух реках" и "Столица пресноводной рыбы". Мы приложим все силы для создания крупного кластера экокультурного туризма, развития транспортной инфраструктуры на всей территории, формирования мощной туристической индустрии", - сказала Лю Даньдань на сессии "Россия-Китай: развивая взаимовыгодное сотрудничество" на всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

Фуюань - ближайший к Хабаровску китайский город. Путь по Амуру занимает один или три часа в зависимости от типа судна. Между городами курсируют теплоходы. Лю Даньдань отметила в своем выступлении, что надеется на возобновление авиасообщения между городами, а также на открытие наземного пограничного перехода на острове Большой Уссурийский, работа по созданию которого ведется.

"Фуюань славится всемирно известным островом Большой Уссурийский, на котором сохранилась первозданная экосистема, река <...> создает живописные пейзажи. <...> Находясь на острове, ощущается полное единение человека и природы", - добавила Лю Даньдань.

В районе Фуюаня и острова за последние годы появились разные туристические объекты, путешественники могут посетить национальные парки, природные заповедники, парк диких медведей, парк болот, крупную плантацию клюквы и другие достопримечательности. За 2023 год в Фуюане побывало порядка 1,9 млн туристов.

Остров Большой Уссурийский расположен на Амуре. По нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходил в сентябре во Владивостоке, сообщал, что совместный проект двух стран по развитию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае должен быть запущен уже с 2025 года. Территория должна стать логистическим, научным и туристическим центром. На российской части острова в числе прочего планируется построить парк Дружбы народов.

О форуме

III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 18 по 22 сентября, он является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма - российского туристического форума "Путешествуй!", организатором которого выступает Фонд Росконгресс. На сессиях обсуждаются тренды путешествий по Дальнему Востоку, развитие международных отношений, продвижение дальневосточных регионов за границей. Помимо официальной части, на набережной стадиона Амура в центре Хабаровска состоится уличный фестиваль "Мы - большая страна", главным событием которого станет "Гастрохаб".