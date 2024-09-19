Турист рассказал, какие напитки любят жители Пакистана

Россиянин побывал в Пакистане и рассказал, какие напитки любят местные жители. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор отметил, что пакистанские законы запрещают мусульманам алкоголь, однако культура потребления напитков остается значимой частью жизни в этой опасной стране. В качестве альтернативы спиртному пакистанцы предпочитают освежающие сладкие и пряные напитки. Например, ласси, который делают на йогуртовой основе.

«Сладкий ласси обычно содержит сахар или мед иногда с добавлением розовой воды или шафрана, тогда как соленый ласси — это более освежающая версия, которая особенно хороша в жаркие дни», — рассказал блогер.

Еще одним популярным напитком является розовый кашмирский чай. Его варят с солью и содой, а затем смешивают с молоком, украшают фисташками или миндалем. Путешественник также попробовал шарбат — сироп из фруктов и цветов, смешанный с водой.

«Считается, что этот напиток не только освежает, но и помогает организму справляться с жарой», — заключил он.

Другие традиции в Пакистане шокировали опытного тревел-блогера. Он рассказал, что в стране рождение ребенка с физическими аномалиями нередко воспринимается как знак особого благословения.