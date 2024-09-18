«Аэрофлот» предложил туристам подушки и матрасы в рейсах на Бали

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила пассажирам рейсов на Бали услугу Sleep+, позволяющую расположиться сразу на нескольких креслах. Правда, пока только в одну сторону – при перелете из Шереметьево в Денпасар.

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Опция действует на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus А330, Airbus А350, а также Boeing 777. Туристы могут выкупить три соседних кресла у окна или четыре в среднем ряду, в зависимости от типа борта. Для большего комфорта пассажиру выдается плед, подушка, матрас, простыня и дорожный набор. Путешественник может прилечь в любое время, за исключением взлета и посадки.

Впрочем, в услуге может быть отказано в случае высокой загрузки салона. При этом плата за нее возвращается туристу в полном объеме. Также опция недоступна для пассажиров, перевозящих багаж на кресле в салоне, или купившим одно соседнее место для персонального комфорта.

Стоимость Sleep+ на рейсе в Денпасар составит 235 евро (около 24 тыс. руб.) за блок у окна и 350 евро (почти 36 тыс. руб.) – за отдых в центральном ряду. Приобрести услугу можно только в аэропорту на стойке регистрации и при наличии свободных кресел.

Опция уже действует на некоторых маршрутах «Аэрофлота» из Москвы и Санкт-Петербурга, причем как внутри России, так и за рубеж. Среди туристических направлений можно выделить Таиланд, Кубу, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Китай, в том числе и Хайнань, Шри-Ланку, Турцию и другие. На внутренних рейсах опция распространяется на перелеты во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.