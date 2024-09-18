Семья из России купила тур в Турцию за 28 миллионов рублей

Российская семья приобрела самый дорогой тур в Турцию на 2024 год стоимостью 28 миллионов рублей. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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Путешествие в Кемер продолжительностью в месяц было организовано для пяти человек. Продал эту путевку туроператор, входящий в состав РСТ, передает Общественная служба новостей.

Власти Таиланда планируют ввести сбор для иностранных туристов с 2025 года. Пошлина составит около 400 рублей для граждан, въезжающих в королевство по суше и морю, и порядка 800 рублей — для прибывающих по воздуху. Но есть и другие страны в Азии, которые пока не планируют введение таких мер. Какие азиатские направления наиболее удобны и выгодны для осеннего отдыха, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Систему услуг для туристов «все включено» предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, как может измениться система отдыха в стране.

Один из пользователей интернета поделился негативным опытом поездки в Абхазию. Как только все посетители сели на свои места, хозяин заявил, что они должны уважать его и абхазские традиции, иначе им запрещено возвращаться за стол после выхода даже в туалет. Наур ругал гостей, которые поднимали рюмки и вели себя высокомерно, что заставило многих из них почувствовать себя униженными, а когда гости хотели поздравлять именинника, Наур запретил им это делать, пока он не разрешит.