Узбекистан и РФ представили свой туристический потенциал

Презентация туристического потенциала Узбекистана и России прошла в национальном павильоне республики на ВДНХ. Было организовано роуд-шоу с тематическими выставками, B2B-встречами туроператоров и культурной программой с дегустацией блюд, музыкой и танцами.

Целью мероприятия было представить гостям совершенно новый, неизведанный Узбекистан. Выступающие неоднократно указывали на то, что республике есть еще много, чем удивить туристов, помимо популярных направлений - Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

"В Узбекистане каждый город, каждый район готов и сможет удивить российского туриста. <...> Многие еще не побывали в Каракалпакстане, который очень сильно притягивает туристов. Есть пустыня, где каждый год проходит фестиваль электронной музыки. Есть небольшое море (Аральское море - прим. ТАСС), куда стоит съездить туристам. Есть музей имени Савицкого, который считается прорывом по части количества картин русского авангарда - первый в Питере, второй в Нукусе по количеству собранных работ. Есть города Фергана, Коканд, Ташкентская область, Изумрудное озеро в горах - очень много мест, куда вы сможете поехать", - сказал посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

По данным Минэкономразвития, за последние 4 года поток туристов в Узбекистан из России возрос в 10 раз. Как отметил председатель комитета ГД по туризму, за первое полугодие порядка 326 тыс. гостей из РФ посетили Узбекистан, примерно такое же число приехало из Узбекистана в Россию. По его словам, для такой статистики есть определенные предпосылки, потому что в РФ в последние годы внутренний туризм бьет все рекорды. Вместе с тем есть еще большой фронт работ по части осведомленности среднестатистического россиянина об Узбекистане, которая сейчас достаточно стереотипная, добавил он.

Со стороны республики на мероприятие приехали порядка 25 ведущих туристических операторов, которые специализируются на РФ, отметил начальник управления маркетинга комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.

После деловых встреч гостей ждала культурная программа: в зале с живописью народные артисты Узбекистана играли традиционную музыку в жанре маком. Время от времени к выступлению музыкантов присоединялись девушки в национальных нарядах, исполняющие народные танцы.

Мероприятие прошло в присутствии высоких гостей, среди которых были также первый заместитель председателя комитета по туризму Узбекистана Джамшид Абдусаламов и первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.