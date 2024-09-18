Таиланд стал лидером по медицинским страховым случаям

Застрахованные‚ посещающие Таиланд‚ чаще всего нуждаются в медицинской помощи — с начала 2024 года на Таиланд приходится 41% от общего числа обращений клиентов Совкомбанк Страхование по полису путешественника.

Таиланд — популярная страна для отдыха россиян, несмотря на сезон дождей, доставляющий некоторый дискомфорт, из года в год она пользуется высоким спросом среди семейных пар, в том числе для отдыха с детьми. Выбор в пользу этой экзотической страны чаще всего делается по причине природной красоты, комфортной температуры, относительно недорогой стоимости, гостеприимства местных жителей и т.п.

Чаще всего клиенты в Таиланде обращались за медицинской помощью в связи с симптомами отравления (незнакомая пища, нарушение санитарных условий и под.), травмами во время экскурсий и туристических развлечений (катание на водных лыжах, тук-туке, мототакси), солнечными ударами и ожогами.

В ТОП-5 стран по обращениям по ВЗР от клиентов в 2024 вошли:

Таиланд — 41%

Cтраны Шенгена — 12%

Шри Ланка — 7,6%

ОАЭ — 3,67%

Индонезия/Россия — 3,28%

В 2023 году Таиланд занимал второе место по числу обращений от клиентов:

Страны Шенгена — 31%

Таиланд — 23%

Индонезия — 16,6%

Шри Ланка — 11%

Турция — 3,95%

Среди стран с наименьшим количеством обращений в 2024 году лидируют Тунис, Марокко и Бахрейн. В 2023 году меньше всего обращений было получено от отдыхающих в Австралии, Абхазии и Бахрейне.

Всего за 8 месяцев 2024 г. было урегулировано 1074 страховых случая по полисам ВЗР (85% из них касались организации мед. помощи и т.п., 15% — финансового возмещения) на общую сумму 37,9 млн руб.