Отмечен рост спроса на туры в Узбекистан среди россиян

Спрос на осенние и новогодние туры в Узбекистан среди россиян вырос более чем на 30% по сравнению с 2023 годом. По сравнению с Турцией они дешевле примерно в полтора раза, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе презентации туристического потенциала республики в национальном павильоне на ВДНХ.

Ломидзе обратила внимание на результаты, которых удалось достичь благодаря стратегии Узбекистана по продвижению своей страны на российском рынке. По ее словам, здесь страна с огромным отрывом лидирует по спросу среди многочисленных конкурентов из государств Средней Азии и Ближнего Востока. Человек, который один раз приехал в Узбекистан, потом становится возвратным туристом, отметила она.

"По предварительной оценке [туроператоров], спрос на осень и новогодние туры в этом году в Узбекистан вырос более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. И это связано не только с невероятной притягательностью страны, но и с правильной ценовой политикой. <...> Когда мы говорим об осенних экскурсионных турах и новогодней программе в Узбекистане, новогодний Узбекистан раза в полтора дешевле, чем новогодний Стамбул. С перелетом, на неделю, с размещением в трех- или даже четырехзвездочных гостиницах. Осенние туры в Узбекистан с начальной точкой в Ташкенте где-то в два раза дешевле", - уточнила Ломидзе.

В России видят в Узбекистане не просто перспективы, это уже востребованное, работающее направление, которое пока не до конца раскрыто, отметила исполнительный директор АТОР. Сейчас самые продаваемые хиты - это Ташкент, Самарканд, иногда дополняемые Бухарой, но каждый район - "как отдельная планета" и заслуживает того, чтобы его посмотреть, сказала Ломидзе, выразив надежду на то, что в следующем году Узбекистан войдет в пятерку самых продаваемых направлений.

По данным Минэкономразвития, за последние четыре года поток туристов в Узбекистан из России возрос в 10 раз.