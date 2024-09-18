Туристы стали активнее бронировать отдых в Турции

Бронирования туров в Турцию в сентябре активизировались по сравнению с августом. Об этом рассказал главному редактору портала TourDom.ru в кулуарах проходящей сейчас в Москве турвыставки «Отдых» руководитель сети турагентств «Магазин горящих путевок» (МГП) Сергей Агафонов. Позитивную динамику он связывает со снижением стоимости турпакетов. По данным МГП, основанным на собственной статистике продаж, средний чек по турам в Турцию опустился с 208 тыс. руб. за двоих в последнюю неделю августа до 197 тыс. руб. На турецкие курорты в компании сейчас приходится 43% от общего объема реализации, на Египет – 18%, на Россию и Таиланд – по 10%. На даты конца сентября и октябрь многие туристы предпочитают поездкам на Черноморское побережье России туры в Турцию еще и потому, что в середине осени на турецких курортах меньше риск неблагоприятной для пляжного отдыха погоды – благодаря более мягкому климату вода в море обычно дольше остается теплой.

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Активизацию спроса на Турцию порталу TourDom.ru подтвердили и в «Слетать.ру». «В первые две недели сентября забронировано на 50,7% больше туров на турецкие курорты с заездами в течение осени, чем в две последние недели августа» – такими данными из собственной статистики поделилась компания с TourDom.ru. Турция также на первом месте в топ-5 запросов – на нее приходится 41% заявок, на Россию – 23,6%, на Египет – 12,5%.

В компании Level.Travel доля Турции в общем объеме сентябрьских бронирований несколько снизилась по сравнению с августом, так как уже активизируется спрос на направления, традиционно востребованные в зимнем сезоне – Египет, ОАЭ, Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку. Однако на Турцию пока по-прежнему приходится больше всего продаж – 43%.