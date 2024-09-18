«Аэрофлот» до конца года отправит на Бали не менее 20 тысяч туристов

«Аэрофлот» планирует до конца текущего года перевезти на рейсах из Москвы на Бали порядка 23 тыс. пассажиров. Об этом рассказал директор департамента продаж и маркетинга нацпера Константин Быков.

В среду «Аэрофлот» официально возобновил замороженное на несколько лет авиасообщение между Россией и Индонезией. Самолет авиакомпании приземлился в аэропорту Денпасар и был встречен торжественной делегацией.

«Дебютный рейс прошел замечательно. На Бали с нами прибыли 300 туристов, то есть борт был почти полностью загружен. Для "Аэрофлота" большая честь – быть первой отечественной авиакомпанией, которая запустила прямой беспосадочный рейс в Денпасар. До конца текущего года мы ожидаем, что перевезем 23 тыс. пассажиров», – рассказал Константин Быков.

Он также добавил, что авиакомпания надеется на значительный рост российского турпотока в Индонезии после запуска прямого перелета на Бали. Тем более что перевозчик будет постепенно расширять программу. Пока на курортный остров планируется выполнять два рейса в неделю, но с октября в расписании появится и третий.

Отметим, что уже начались разговоры о масштабировании авиасообщения с Индонезией. В частности, о возможности запуска рейса из Петербурга на Бали сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. В свою очередь, посол России в Джакарте Сергей Толченов также выразил надежду, что и другие отечественные перевозчики в будущем поставят свои программы на курортный остров.