Дума приняла законопроект о туризме в дружественные страны

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит финансовые послабления для туроператоров, специализирующихся на направлениях по ряду стран СНГ.

Как следует из пояснительной записки, в период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в мире в 2020 году и в связи с продолжающимся санкционным давлением со стороны отдельных иностранных государств в отношении Российской Федерации, у российских туристов существенно вырос интерес к туристскому продукту, формируемому на территории Российской Федерации и реализуемому в том числе на территориях, граничащих с Российской Федерации.

Законопроектом предлагается уточнить статус туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма и формирующих туристский продукт из услуг, оказываемых на территории дружественных зарубежных государств, в том числе в части размера финансового обеспечения ответственности туроператоров, а также механизма исполнения их обязательств по договорам о реализации туристского продукта, состоящего из услуг, оказываемых на территории дружественных зарубежных государств, в случае невозможности исполнения туроператором таких обязательств.