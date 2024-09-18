Эксперт рассказал, в какие страны Азии можно отправиться осенью

Власти Таиланда планируют ввести сбор для иностранных туристов с 2025 года. Пошлина составит около 400 рублей для граждан, въезжающих в королевство по суше и морю, и порядка 800 рублей — для прибывающих по воздуху. Но есть и другие страны в Азии, которые пока не планируют введение таких мер. Какие азиатские направления наиболее удобны и выгодны для осеннего отдыха, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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Он отметил, что полетная программа в Таиланде очень хорошо развита: формируются рейсы в Бангкок и на Пхукет, а оттуда можно добраться до других курортных уголков королевства. А вот со Вьетнамом обстановка немного сложнее.

Туда можно отправиться только из Москвы. Другие варианты с перелетом в Хошимин очень проблемные, потому что трансфер не предлагается. Это страна, которая неинтересна россиянам ни по комфортности, ни по бюджету, — отметил собеседник «ВМ».

По его мнению, лидирующими направлениями осеннего отдыха будет Шри-Ланка наравне с Таиландом.

Полетная программа Шри-Ланки начинается в ноябре. Она довольно разнообразная, а ценник будет примерно на 15 процентов дешевле, чем в Таиланде. Самые актуальные направления — город Хикадуа и побережье Унаватуна, — рассказал эксперт.

Большие ожидания в осеннем туристическом сезоне Мельник возлагает на провинцию Хайнань в Китае. Сейчас рейсы туда совершает только авиакомпания «Аэрофлот» и только из Москвы.

Все пассажиры, которые прилетают в Хайнань рейсами «Аэрофлота», освобождаются от китайской визы, то есть получают туристическую. Ценник достаточно интересный, но сама страна предлагает комфортабельные условия отдыха, у них шикарные отели, — поделился собеседник «ВМ».

Однако отдых в Китае обойдется дороже, чем на Шри-Ланке или в Таиланде, за счет дорогого питания. К тому же не всем оно нравится. А если захочется попробовать блюда с морепродуктами, то они обойдутся в три–четыре раза дороже, чем в Коломбо или Бангкоке.

Что касается Индонезии, то до сих пор не открыты «блочные» места на Бали. Нет чартерных программ, вся реализация туров туда происходит путем добавления регулярных рейсов. Недавно туда начали летать «Аэрофлот» и Emirates. Это будет конкуренция авиакомпаний — кто будет предлагать перелет дешевле, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, сами туроператоры не будут ставить пакеты, потому что направление довольно дорогостоящее за счет перелета. Блоки по мягкой квоте предоставляться не будут — только если по жесткой.

А это очень большой риск для туроператоров, потому что они могут просто не реализовать направление и в любом случае за него придется платить, — объяснил Мельник.

Возможно, вскоре россияне начнут понемногу присматриваться к турам в Индию, если та возьмет пример со Шри-Ланки и отменит визовый режим, предположил эксперт.