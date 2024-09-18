Сколько российских туристов отдохнуло в Европе этим летом

Около 140 тыс. российских туристов посетили летом Европу, самыми популярными направлениями стали Италия, Франция, Испания и Греция, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в ходе пресс-конференции.

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"Идет хороший рост путешествий в Европу, несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения. Конечно, это несопоставимые цифры с доковидными показателями, но за это лето около 140 тыс. человек посетили Европу. В лидерах здесь Италия, Франция, Испания, Греция и ряд других стран", - сказал он.

Эксперт отметил, что туроператоры смогли адаптировать перевозки, появились блочные программы на Кипр, в Черногорию через Кувейт.

"Это говорит о возможностях и транзитной перевозке", - объяснил он.

Горин напомнил, что шенгенские визы продолжают выдавать россиянам 17 стран, в 50% это многоразовые визы. Процент отказов составляет 10% (в прежние годы - 1,5%). Эксперт отметил, что сейчас проблематично записаться на подачу документов на шенгенскую визу. Кроме того, рассмотрение документов зачастую занимает до нескольких месяцев. Планировать путешествие в Европу на Новый год, по его словам, лучше уже сейчас.