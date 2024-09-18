Аналитики спрогнозировали объем турпотока из РФ за рубеж

Туристический поток из России за рубеж по итогам 2024 года может составить около 24 млн поездок, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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"Наш прогноз, что пакетными турами в этом году за рубеж воспользуются около 10 млн человек, а всего выезд будет гораздо больше - около 24 млн. Внутренние путешествия показывают динамику до 100 млн", - сказал он.

Горин отметил, что в летнем сезоне турпоток из РФ за рубеж составил не менее 5,5 млн поездок - это примерно на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд. При этом стоимость отдыха в этих странах была почти одинаковой - 100-120 тыс. рублей на человека на 7-11 дней, добавил эксперт.