Эксперт рассказал о доступных и комфортных туристических направлениях осенью

Россияне активно продолжают бронировать туры на октябрь. Вице-президент ФРиО по гостиничному бизнесу, член экспертного совета комитета по туризму государственной думы Вадим Прасов рассказал «ФедералПресс» о доступных по стоимости и комфортной температуре туристических направлениях.

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«В этой области не бывает средних показателей цен, так как все зависит от уровня отеля. Даже там внутри тоже есть свои отличия, связанные с загруженностью. Допустим, более загруженные даты или менее загруженные даты в отеле», – отметил эксперт.

Эксперт отметил, что цены на туры могут как расти, так и падать, это связано с взаимодействием спроса и предложения.

Если вы планируете путешествие по России, Прасов советует обратить внимание на Сочи и Геленджик. По словам эксперта, в октябре у россиян есть больше возможностей для выбора зарубежных направлений для отдыха. Среди них Турция, Египет, Дубай и Юго-Восточная Азия.

Напомним, каждый из нас слышал фразу «горящий тур». Для большинства туристов это слово ассоциируется с отличным и недорогим отдыхом. Однако в реальности все наоборот. Тульская служба новостей пообщалась с турагентом Валерией Павлюковой, которая поделилась советами, как разумно сэкономить на отдыхе.