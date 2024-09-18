Российских авиаперевозчиков призвали ставить больше рейсов в Индонезию

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, комментируя вчерашний, первый после четырехлетней паузы вылет «Аэрофлота» из Москвы в Денпасар, выразил надежду, что и другие отечественные авиакомпании в перспективе поставят рейсы на курортный остров Бали.

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«Уверен, что у нас очень хорошее будущее в плане развития туристических отношений с Индонезией и сотрудничества в воздушном сообщении. Надеюсь, что "Аэрофлот" – не единственная российская компания, которая будет сюда летать, что появятся также рейсы с Дальнего Востока, из Сибири и других регионов РФ», – приводят слова дипломата РИА «Новости».

Кстати, вчера о необходимости организовать прямой рейс на Бали из Питера «силами российской или индонезийской авиакомпании» заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такую идею он высказал в ходе встречи с экс-президентом, а ныне главой одной из политических партий Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Напомним, что вопрос с запуском рейсов «Аэрофлота» из Москвы решился буквально через неделю после переговоров в Кремле Владимира Путина с индонезийским лидером, правда не бывшим, а избранным – Прабово Субианто, который вступит в должность президента в октябре.

Вчерашним рейсом из российской столицы на Бали прибыли около 300 пассажиров. Лайнер Airbus A350 «Аэрофлота» встречали в аэропорту с цветами и традиционными индонезийскими танцами.

Комментируя начало полетов по маршруту, посол РФ в Индонезии отметил, что благодаря усилиям наших стран удалось решить все сложности с заправкой самолетов в аэропорту Денпасара, а также с финансовыми расчетами. Детали дипломат предпочел не раскрывать, так как, по его словам, «заклятые партнеры за нами внимательно следят и пытаются пресекать наши достижения».