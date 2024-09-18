Москвичи стали чаще арендовать жилье в Таиланде

Эксперты агентства недвижимости ГЖА.рф зафиксировали рост московского арендного спроса на жилье в Таиланде - по итогам августа он составил 30,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе компании.

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Отмечается, что интерес москвичей к аренде недвижимости в Таиланде стабильно растет два месяца подряд. Также августовский спрос оказался на 68% выше, чем в августе 2023-го, и на 59% выше результатов того же месяца 2022-го. С января по август 2024 года спрос москвичей на жилье в Таиланде вырос на 23,4%. Большая часть запросов приходится на город Паттайя.