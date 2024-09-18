Как открыть для себя Турцию заново: подборка интересных городов и мест

Для большинства россиян Турция – это популярные курорты и сетевые отели с all и ultra-all inclusive. Поклонникам турецкого кинематографа ее волшебные виды знакомы по проектам различных сериалов. Так или иначе, родина Османской империи по-прежнему входит в список топовых направлений для отпуска за границей круглый год.

© unsplash

Не стоит строить мнение о целой стране, ограничиваясь только общеизвестными локациями. Небанальная Турция гораздо разнообразнее. Если вы готовы заново открыть ее для себя, предлагаем познакомиться с подборкой самых крутых достопримечательностей, необычных мест и красивых городов Турции.

Бурса

Оказаться в настоящей восточной сказке, посетить шелковый базар, увидеть старинные мечети и османские особняки можно, отправившись на пароме от стамбульского морского вокзала в Бурсу. Это древний византийский город у подножия горы Улудаг, завоеванный турками в XIV веке и ставший первой столицей великой Османской империи.

Современная Бурса сохранила свой консервативный облик. Сегодня 8 ее районов признаны памятниками всемирного культурного наследия под охраной ЮНЕСКО. Весь город буквально пронизан минаретами мечетей XIV-XVII вв. Путешествие в Бурсу понравится туристам, интересующимся историей и шедеврами архитектуры. Желающим отдохнуть на малоизвестных курортах Турции на Мраморном море (например, Муданья и Трилье) стоит отправиться в пригород.

Что посмотреть за 1-2 дня:

Зеленая мечеть с интерьером из редкой зеленой, бирюзовой и голубой керамической плитки с изразцами;

Зелёная гробница V османского султана Мехмеда I;

Мечеть Улу-Джами с фонтаном для омовения внутри;

Мавзолей шехзаде Мустафы и Махидевран-султан;

Центральный рынок;

Шелковый базар;

Аутентичная этно-деревня Джумалыкызык (в будни не так многолюдно);

Горячие термальные источники Каплыджа в районе Чекирге;

Местные рестораны сети Yusuf.

Текирдаг

Чистый и ухоженный город-порт Текирдаг на побережье Мраморного моря привлекает умиротворяющей атмосферой и размеренной жизнью. Местные приезжают сюда отдохнуть от шумного Стамбула. В Текирдаге не так много архитектурных достопримечательностей. Город понравится любителям природы, пеших прогулок и велоспорта.

В уютной провинции, основанной греками более 6000 лет назад, можно:

Ознакомиться с коллекцией артефактов фракийской эпохи в городском Музее археологии и этнографии;

Посетить мечеть Рустема-паши;

Сделать классные фото на фоне ярко-желтых долин подсолнухов;

Купить ковры, ткани и аксессуары ручной работы в Караджакылавузе, изготовленные по доосманским технологиям;

Попробовать местный деликатес «кёфтеси», турецкую ракию и вино Мюрефте с местного завода;

Приобрести в качестве сувенира вкусное подсолнечное масло местного производства;

Полетать на параплане с инструктором с вершины холма Нишантепе;

Отправиться в поход по хвойным лесам Шаркёйского района.

Олюдениз и окрестности

Говоря об уникальных местах Турции, нельзя не упомянуть небольшой поселок Олюдениз в 20 мин езды от г. Фетхие. Живописный уголок в обрамлении соснового леса знаменит белоснежными пляжами, бирюзовым морем и почти карибскими окружающими пейзажами. Его тихая бухта приводит в восторг всех туристов без исключения и привлекает не только ценителей спокойного отдыха на пляже, но и экстремалов.

Здесь можно:

Попробовать дайвинг;

Отправиться на морскую прогулку на яхте или каноэ;

Полетать на параплане с инструктором;

Съездить в Фетхие в аквапарк Sultans Aqua City;

Побывать в античном городе Патаре – родине Николая Чудотворца;

Посетить Долину бабочек и город-призрак Каякёй в окрестностях.

А еще в Олюденизе начинается популярный треккинговый маршрут протяженностью 540 км – Ликийская тропа.

В целом курорт ориентирован на европейцев (преимущественно англичан), поэтому в некоторых заведениях даже указывают цены в фунтах. Здесь себя комфортно чувствуют все: семейные пары с детьми, влюбленные и искатели приключений.

Самые популярные пляжи Олюдениза: песчаный Голубая Лагуна в заповедной зоне (платный), мелкогалечный городской Бельджекиз (бесплатный) и дикий песчано-галечный Кыдрак.

Памуккале

Памуккале, или «Хлопковый замок» – один из лидеров рейтинга самых необычных мест Турции, о котором слышали все любители природных красот. На фото живописный комплекс травертинов с каскадами террасных ванн похож на бескрайнюю белую пустыню. В реальности он смотрится не так эффектно, но все же заслуживает того, чтобы потратить на его посещение 1 день отпуска.

Памуккале – это термальные источники, воды которых богаты кальцием. Белоснежные травертины формируются из минеральных отложений. Сравнение с хлопком не случайно, т.к. они имеют мягкую структуру. Эта особенность делает природную достопримечательность уязвимой. Передвигаться по территории туристам разрешено только без обуви (это не больно).

Экскурсия по комплексу состоит из 4 локации:

Травертины и природные источники Памуккале;

Бассейн Клеопатры с купанием за доп плату;

Руины античного Иераполиса;

Экспозиции музея древностей.

Вода природных источников считается целебной. Она положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Пещерная церковь Святого Петра

Одна из древнейших церквей эпохи раннего христианства, как это ни странно, находится в южной территории современной Турции – Антиохии. В VII веке арабы переименовали ее в Антакью. Название главного города провинции Хатай сохранилось и по сей день.

Сейчас пещера, в которой находится церковь Святого Петра, является музеем и иногда используется для православных богослужений. Изначально это был небольшой грот в основании горы Ставрис, ставший домом евангелиста Луки. Поскольку проповедники христианства в древности подвергались гонениям и не имели возможности открыто возводить храмы, они собирались в укромных местах. Считается, что в пещерной церкви проповедовал сам Апостол Петр.

Посетить это место будет интересно и паломникам, и любителям исторических артефактов другого вероисповедания. Интерьер церкви и фасад сильно изменились с того времени. В разное время здание реставрировалось крестоносцами, монахами-капуцинами и нынешними властями Турции. На полу нефов церкви все еще можно увидеть остатки древней мозаики IV-V вв, а также фрагменты фресок на стенах и каменный тоннель, где собиралась священная вода для религиозных ритуалов и крещения. К сожалению, источник пересох, но в углублении собираются грунтовые воды, которые также считаются целебными. За небольшую плату туристы могут набрать ее с собой.

Затопленный город Халфети

Тем, кто ищет необычные места Турции, стоит побывать в древнем ассирийском городе Халфети, основанном в IX веке до н.э. Здесь на побережье Евфрата в Северной Месопотамии (102 км от Газиантепа) зарождалась одна из древнейших цивилизаций шумеров. До того как Халфети стал частью Османской империи, в городе обосновались греки, превратившие его в город-крепость. В этом временном интервале в разное время городом владели римляне, арабы и сельджуки.

Современные туристы приезжают сюда ради нескольких достопримечательностей:

Подводный лабиринт старого города;

Крепость Румели, или Румкале;

Плантации черных роз.

Старая часть города Халфети, кажущегося после мегаполисов оазисом спокойствия, ушла под воду 25 лет назад в результате затопления при строительстве плотины. Несмотря на трагедию, затопленный город считается динамично развивающимся туристическим направлением. Осмотреть многовековую архитектуру его улиц, увидеть возвышающийся над водной гладью минарет путешественникам предлагают с лодки, делая остановки в самых значимых местах – в самом городе на побережье и в крепости. Также можно искупаться в водах Евфрата.

Кстати, те кто смотрел турецкий сериал «Черная роза», без труда узнают это место, т.к. его почти полностью снимали в Халфети. Название проекта выбрано не случайно. Уникальные цветы с естественным темным окрасом лепестков растут только в этом регионе.

На 2-часовой прогулке по Евфрату можно увидеть крепость Румкале. Во времена османов укрепление считалось важным стратегическим объектом. Несмотря на разрушительное воздействие стихии и военных атак крепость, возвышающаяся над рекой, и сегодня выглядит величественно.

Важный момент: Юго-восток Турции пугает туристов близостью сирийской границы и строгостью традиций. И все же путешествия даже во время мусульманских постов не доставляют неудобств. Планируя поездку, учитывайте, что потребуется местный гид, потому что в регионе практически не говорят на английском языке.

Местный популярный курорт Кызкалеси

Небольшой городок Кызкалеси на территории провинции Мерсин – приятное и спокойное место, подходящее для отдыха у моря не особо требовательным туристам. В этом месте есть все необходимое для приятного и запоминающегося отпуска на Анатолийском побережье: песчаные пляжи, архитектурные исторические достопримечательности, красивая природа и разнообразные активности.

Регион, основанный в IV в до н.э, как и многие в Турции, в разное время принадлежал разным империям: Римской, Византийской, Киликийскому армянскому царству и в последствии Османской. В переводе с турецкого название городка переводится как «Девичий замок». До наших дней на курорте хорошо сохранились 2 крепости: Корикос и одноименная цитадель Кызкалеси на острове Крамбус, которая видна с центрального пляжа. Вечерняя подсветка придает сооружению сказочный вид. Рядом с ней есть небольшой некрополь с гробницами и саркофагами. Чтобы осмотреть крепость, нужно добраться до нее на катере.

Сезон на курорте стартует в мае и завершается в конце сентября. Развитая туристическая инфраструктура позволяет отдыхающим без особого труда подобрать жилье подходящего уровня (есть крупные и небольшие отели, апартотели и частный сектор).

В качестве развлечения гостям Кызкалеси предлагают поучаствовать в познавательных приключениях:

Карстовые провалы «Ад и Рай» со смотровой площадкой над пропастью;

Древняя церковь Девы Марии датированную V веком;

Джиппинг по национальному парку Кепрюлю;

Пещера Астма, обладающая целебными свойствами;

Руины античного римского города на территории каньона.

Тем, кто питает интерес к полудиким и труднодоступным местам, стоит увидеть так называемую «Анталийскую Каппадокию» Адам Каялар. Название места в переводе означает “люди-скалы”. Достопримечательность представляет собой высеченные в отвесных скалах сюжетные изображения с фигурами людей. На строительство рукотворного творения, датируемого II веком н.э, римляне потратили около 250 лет! К сожалению, информации об этих скульптурах практически нет. Ученые предполагают, что это захоронение. Среди наскальных рельефов можно увидеть 11 мужчин, 4 женщин, 2 детей и собаку.

Отдельный квест – это путь к группе статуй. Людям с боязнью высоты сделать это очень непросто. Чтобы увидеть скульптуры, придется спуститься по крутой каменной лестнице с 30 метровой высоты.

Каньон Саклыкент

Турецкое ущелье Саклыкент неподалеку от г. Фетхие – подходящее место, чтобы отправиться в экстремальное путешествие по затерянному миру. Название каньона, означающее в переводе с турецкого «затерянный город», в полной мере отражает его величие и монументальность. Высота скал здесь местами достигает 300 метров, а протяженность составляет 18 км, а по дну каньона протекает бурная река Эшен.

Ущелье поделено на 4 части, отличающиеся сложностью прохождения. В Саклыкент можно попасть в составе экскурсионной группы или самостоятельно, чтобы прогуляться по территории в своем ритме.

Первый маршрут пролегает по подвесным мостикам над водной бирюзовой гладью. Пройти его без труда смогут даже посетители с маленькими детьми. Прогулка по мостикам завершается смотровой площадкой с живописными видами на горные водопады и местными кафе.

Люди с хорошей физической подготовкой могут углубиться в каньон чуть дальше. В основной части им предстоит пройти вброд по водам бушующей реки с t не выше 10C даже в разгар лета (потребуется специальная обувь, вроде коралловых тапочек). Самым экстремальным туристам предлагают тюбинг на горном источнике.