Запуск новой системы въезда туристов в Евросоюз может быть отложен

Запуск новой автоматизированной системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System) в Евросоюзе может быть отложен из-за неготовности сразу нескольких стран. Об этом со ссылкой на источники в ЕС сообщает The Guardian.

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Система пограничного контроля, включающая проверки отпечатков пальцев и распознавания лиц на внешних границах Евросоюза, официально должна заработать с 10 ноября. Однако Ильва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам, уже предупредил, что запуск перенесут как минимум на неделю. При этом срок не окончательный. Не исключено, что EES в принципе не будет готова до конца года.

По данным инсайдеров, Франция, Германия и Нидерланды заявили о невозможности запуска EES на своей территории. Эти страны выразили обеспокоенность по поводу отсутствия испытаний системы в полевых условиях и опасения, что на границах образуются гигантские очереди. Так что в Евросоюзе снова нет единогласного мнения по поводу целесообразности нового стандарта работы пограничников.

Отметим, что EES должны были запустить еще прошлым летом. Затем старт перенесли на осень, потом лето, приостановили из-за Олимпиады во Франции и переназначили на ноябрь.Теперь вопрос снова завис.

Для россиян это скорее положительная новость, так как EES предполагает сдачу биометрии туристам. Сам по себе этот процесс не критичен, однако пока не совсем ясно, будут ли все страны Евросоюза пускать граждан РФ с загранпаспортами без чипов.