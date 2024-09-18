Сколько стоит сегодня слетать в космос туристом

Мы медленными, но верными шагами идем к тому, что путешествия в космос все больше будут на слуху. Это уже недалекая перспектива ближайших 10-20 лет. Конечно, полеты в космос долгие годы будут доступны только состоятельным людям, однако технологическое развитие не стоит на месте.

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В ближайшее десятилетие количество людей, летающих в космос, вероятно, вырастет до сотни в год. Вряд ли это можно назвать массовым спросом, но количество компаний, развивающих космический туризм, растет. Вот и не так давно шестеро туристов совершили суборбитальный (104 км) полет с компанией Blue Origin Джеффа Безоса. 29 августа на ракете New Shepard они взлетели с космодрома в Западном Техасе.

Полет длится всего 10-12 минут, но пассажиры на борту могли испытать несколько минут невесомости и пролететь над линией Кармана (100 км), которую считают границей открытого космоса. Это была восьмая подобная миссия с людьми. Blue Origin не раскрывает стоимость места на борту, но издание Space оценивает возможность слетать в космос в 600 тыс. долларов, ссылаясь на цены главного конкурента - Virgin Galactic.

Сейчас на рынке космического туризма относительно немного компаний: Blue Origin Джеффа Безоса, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и SpaceX Илона Маска. В 2021 году возобновил частные пассажирские полеты "Роскосмос", отправив на МКС японских туристов. К этому ряду присоединяются компании Space Transportation, Axiom Space. Конкуренция растет, что должно охладить цены. Тот же Илон Маск вообще обещает сделать такие полеты рутинными и дешевыми.

Blue Origin пока держит цены в секрете (но, как я указала, это в районе 600 тыс. долларов), а Virgin Galactic объявила стоимость - 450 тыс. долларов за место. Его можно забронировать, внеся депозит 150 тыс. долларов. Я верю, что в будущем человечество увидит и строительство космических отелей (что-то типа "Орбитального рифа" Blue Origin) с недельным отдыхом, и полупрофессиональные поселения на орбите и на Луне.