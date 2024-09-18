«Разрешено загорать топлес». Турист описал пляжи в Германии

Российский тревел-блогер побывал в Германии и сходил на местный пляж. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«В Германии разрешено загорать топлес. И многие этим пользуются. Немецкие фрау охотно подставляют солнцу свои прелести — хоть в 20 лет, хоть в 70», — такими фразами описал свой опыт путешественник.

Автор публикации пояснил, что в этой европейской стране есть три вида пляжей: традиционные, где можно отдыхать только в купальниках, «взрослые», при входе на которые нужно снимать всю одежду, и общие, где нет прямого запрета на наготу. По словам россиянина, на пляжах третьей категории как молодые, так и пожилые немки любят находиться «без верха», и местные мужчины не проявляют к ним никакого повышенного интереса.

«Но я обратил внимание, что на местных пляжах любят "отдыхать" приезжие мигранты. Вот они наоборот пялятся не стесняясь. Эти ребята даже не снимают верхнюю одежду — просто сидят на песке и глазеют по сторонам, попивая пивко», — удивился автор.

Ранее этот же тревел-блогер сходил на знаменитую «улицу красных фонарей» Репербан в Гамбурге. Он рассказал, что местные «работницы» не любят, когда их фотографируют, и могут пожаловаться на съемку своей «охране».