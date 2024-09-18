Путешественница из России поделилась впечатлениями от жизни в Ханчжоу

Виктория Рыжих, жительница Новосибирска, провела два месяца в китайском Ханчжоу и описала свои наблюдения в авторской колонке на портале «Gorsite». Опыт проживания в китайском мегаполисе оказался для неё насыщенным, впечатлив как некоторыми особенностями местного быта, так и архитектурными решениями.

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В частности, девушку удивила манера вождения местных автомобилистов: преобладание электрокаров в сочетании с высокой скоростью движения вызвало у неё дискомфорт. Также Виктория обратила внимание на привычку китайцев парковать автомобили на тротуарах.

В сфере продуктов питания её ждали и привычные, и непривычные открытия. Поиск привычного хлеба и молока в литровой таре потребовал посещения крупных супермаркетов, в то время как в повседневной жизни преобладает молоко в небольших бутылочках или пакетиках.

Виктория призналась, что не смогла оценить по достоинству сладкое тесто для пиццы, а также столкнулась с ограниченным выбором кофеен и необычной для неё продажей сосисок поштучно. Необычно выглядели и мясные отделы, в которых были представлены такие продукты, как мозги свиньи и свёрнутые в рулоны копыта.

Несмотря на некоторые особенности, Виктория отметила и положительные моменты жизни в Ханчжоу. Её внимание привлекли ухоженные газоны, аккуратные кустарники, вазы с розами, а также стильные многоэтажные здания и просторные улицы и дворы.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске авиапассажир пытался вывести в Турцию полмиллиона незадекларированных рублей.