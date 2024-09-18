Посол в Индонезии рассказал о возобновлении рейсов Москва — Бали

«Заклятые партнеры» России внимательно следят за возобновлением прямых рейсов Москва-Бали. Об этом заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости.

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Дипломат отметил, что существовали проблемы, которые были связаны и с вопросами заправки самолетов, и с финансовыми расчетами. Однако благодаря усилиям двух стран удалось решить все эти задачи, подчеркнул он.

Ранее пассажиры из Москвы прибыли на Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы — его выполнил «Аэрофлот». Возобновление прямого авиасообщения — результат слаженной работы и совместных усилий «Аэрофлота», МИД России, Министерства транспорта России, посольства Индонезии в России и Российско-индонезийского делового совета, отметили в авиакомпании.