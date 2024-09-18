В Индонезии запустят карты «Мир» для российских туристов

В Индонезии начнут работать карты "Мир", которыми смогут пользоваться российские туристы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в стране.

В российском диппредставительстве отметили, что введение платежной системы позволит оплачивать гражданам РФ свое пребывание в стране. В частности, речь идет о возможности оплаты покупок, жилья и туристического сбора.

"Российская сторона ожидает готовности банковских структур Индонезии решить данную проблему, что, безусловно, приведет к росту турпотока. С нашей стороны окажем необходимую поддержку и содействие", — сказали в посольстве.

Однако сроки введения платежной системы в работу не уточняются.

Помимо этого, карты "Мир" планируют запустить в Иране. По словам иранского посла в России Казема Джалали, платежная система заработает примерно через полгода. Сейчас ее пытаются объединить с системой "Шетаб".