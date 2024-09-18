Искусство жить красиво: пять отелей для истинных ценителей

Закройте глаза и ощутите легкий бриз, несущий аромат тропических цветов и морской соли. Шелест пальмовых листьев, нежный песок под ногами и бесконечную синеву океана... Это не мечта, а реальность.

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Аюрведическая клиника Kalari Rasayana, Индия

Где: Индия, штат Керала

Kalari Rasayana Kalari Rasayana — настоящий храм здоровья и гармонии, где древние традиции аюрведы переплетаются с современным комфортом. Здесь нет места суете и стрессу: только тишина, покой и забота о себе.

Вы просыпаетесь под пение птиц, вдыхаете аромат экзотических цветов и начинаете день с чашки ароматного травяного чая. Затем вас ждут уникальные процедуры панчакармы, которые мягко и эффективно очищают организм от шлаков и токсинов, восстанавливая его естественные функции. Каждый гость получает индивидуальную программу Manasanthi, разработанную с учетом его конституции и потребностей. Массажи с использованием травяных масел, лечебные ванны, йога и медитация — все это помогает обрести внутренний баланс и наполниться энергией. А вечером, когда солнце опускается за горизонт, раскрашивая небо в яркие краски, можно прогуляться по пальмовой роще на берегу озера Паравур и понаблюдать за неспешным течением жизни в этом волшебном уголке Индии.

Royal Mansour Casablanca

Где: Марокко, Касабланка

Royal Mansour Casablanca — архитектурный шедевр в стиле ар-деко, который словно перенесся в наши дни из золотого века гламура и роскоши.

Вы входите в просторное лобби, где вас встречает впечатляющее панно художника-дизайнера Шарля Калпакяна, а в воздухе витает аромат свежих цветов. Вы поднимаетесь в свой номер на панорамном лифте, который открывает захватывающий вид на город, и оказываетесь в пространстве, где каждая деталь продумана до мельчайших нюансов. Мягкие изгибы, изысканные материалы, винтажные лифты в стиле 50-х, модернизированные арабески и геометрические узоры на мраморных полах – все это создает атмосферу утонченной роскоши и элегантности. Особого внимания заслуживает палударий — необычный элемент дизайна, который сочетает в себе террариум и аквариум, населенный тысячами рыб, он словно символизирует богатство и разнообразие морского и сухопутного мира этого великолепного города Касабланка.

Cap Karoso на острове Сумба (Индонезия)

Где: Индонезия, остров Сумба

Cap Karoso — место, где современный комфорт гармонично сочетается с нетронутой природой и аутентичной культурой острова.

Вы просыпаетесь в просторной вилле с собственным бассейном и прямым выходом на пляж, где вас встречает ласковый шепот волн и теплый песок. Занятие йогой и медитацией, заплывы в бирюзовых водах лагуны Каросо, исследования острова на велосипеде или электрокаре - небольшой список того, чем можно здесь заняться. А вечером — ужин на пляже под звездным небом, звуки прибоя и изысканные блюда, приготовленные из свежих продуктов с собственной эко-фермы отеля.

Cap Karoso опирается на три основных принципа: устойчивое развитие, культура и комьюнити. Здесь можно не только отдохнуть на пляже, но и погрузиться в местную культуру: посетить деревни, принять участие в мастер-классах, полюбоваться национальными танцами, поработать на ферме или отправиться в экскурсию на озеро Waikuri.

Турецкий бутик-отель Yazz Collective

Где: Турция, Гечек

Yazz Collective — уединенный бутик-отель на берегу моря, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

Отель, который словно растворяется в окружающей природе, погружает в мир изысканного комфорта и дизайна. Основные общественные пространства – спа-центр, тренажерный зал, площадка для йоги – имеют открытый дизайн с панорамными видами на море, позволяя наслаждаться красотой окружающей природы даже во время занятий. Yazz Collective придерживается принципов экологичности и использует экологически чистые технологии и натуральные материалы в дизайне. А в ресторанах отеля вас ждут изысканные блюда средиземноморской кухни, приготовленные из свежих местных продуктов по принципу "farm-to-table": буквально «с фермы к столу».

Miavana by Time + Tide на острове Мадагаскар

Где: Мадагаскар, остров Nosy Ankao

Miavana by Time + Tide – оазис роскоши и уединения на необитаемом острове.

Отель расположен на необитаемом острове, где лазурную лагуну обрамляет белоснежный пляж. 14 вилл с собственным бассейном и прямым выходом к океану, разбросанных по обширной территории острова, гарантируют абсолютную приватность и покой. Здесь нет случайных гостей, каждый посетитель — желанный гость, для которого созданы все условия для идеального отдыха.

В Miavana by Time + Tide стремятся не только к роскоши, но и к гармонии с природой. Виллы построены из натуральных материалов — малагасийского дерева и известняка, а интерьеры оформлены в стиле модерн, создавая атмосферу пляжного Палм-Спрингса. В ресторане Piazza, оформленном в стиле архитектора Ле Корбюзье, можно попробовать изысканные блюда из местных продуктов, а также насладиться разнообразием европейской, американской и мексиканской кухни. Для любителей активного отдыха здесь настоящий рай: дайвинг, снорклинг, рыбалка, полеты на вертолете, наблюдение за китами — каждый найдет занятие по душе.