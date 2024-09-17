Туристам пообещали более надежное подтверждение отелей Таиланда зимой

Крупные туроператоры наращивают свои квоты в отелях Таиланда на предстоящий зимний сезон.

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В Библио-Глобусе рассказали порталу TourDom.ru, что их объем гарантий на ноябрь увеличится на 29% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, на декабрь – на 27%, на январь – на 15%, на февраль – на 10%, на март – на 3%, а в среднем по зимнему сезону – на 16%. Из общего числа гарантированных квот на гостиницы 3* приходится 43%, почти столько же, 42%, – на отели 4*, на комплексы категории 5* – 14%, а на объекты размещения 2* – всего 1%.

В Anex конкретных цифр не привели, но подтвердили – количество квот у компании в зимнем сезоне – 2024/2025 станет больше, как в Паттайе, так и на Пхукете – в пример на таиландском курортном острове привели новый отель Wanda Vista Resort Phuket Island Laya 5*, номера в котором у туроператора на моментальном подтверждении. Кроме того, у Anex будет больше гостиниц Таиланда на эксклюзиве: к списку добавились Phuket Emerald Beach Resort and Spa 5*, Khaolak Emerald Beach Resort & Spa 4*, Phuket Kata Resotel 4*, Kata Silver Sand 3*, Art Mansion 3* и др.

В Fun&Sun рассказали, что на гарантиях у туроператора законтрактовано на Пхукете и в Паттайе свыше 50 отелей, общее количество номеров с моментальным подтверждением вдвое больше, чем годом ранее. Будут и эксклюзивы, в частности, отель The Old Phuket Karon Beach 4* с детским клубом Toucan.

В прошлом зимнем сезоне турагентам порой по нескольку дней после бронирования приходилось ждать ответа от гостиниц о наличии запрошенного туроператором размещения. Причем далеко не всегда с позитивным результатом. Настрой участников рынка на увеличение квот номеров с моментальным подтверждением позволяет туристам надеяться, что подобные ситуации предстоящей зимой будут случаться реже. Серьезную конкуренцию российскому рынку составляет китайский, наиболее массовый в Таиланде. Туроператорам приходится вести кропотливую переговорную работу с партнерами, чтобы выбить для себя необходимый объем гарантий в востребованных отелях, особенно на высокие даты зимнего сезона.