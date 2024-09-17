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В популярной стране Азии захотели ввести туристический налог для иностранцев

В Таиланде с иностранцев начнут взимать туристический налог в размере от 150 до 300 батов (примерно от 411 до 823 рублей). Об этом пишет местная газета Bangkok Post.

В Таиланде захотели ввести туристический налог для иностранцев
© globallookpress.com

Министр туризма этой популярной страны Азии Соравонг Тьентонг захотел ввести подобную меру, чтобы простимулировать развитие отрасли.

«Я считаю, что взимание туристического сбора принесет пользу: доходы можно будет использовать для развития инфраструктуры и достопримечательностей, а также для обеспечения безопасности туристов», — подчеркнул министр.

По данным издания, кабинет министров одобрил схему туристического сбора еще в 2022 году, но с тех пор ее так и не реализовали. Согласно нововведению, путешественники, прилетающие в королевство на самолете, должны будут заплатить 300 батов (около 823 рублей), а въезжающие по суше и морю — 150 батов (около 411 рублей).

Тьентонг добавил, что ему нужно больше времени для изучения готовности системы, и министерство пока не определилось, стоит ли взимать налог до конца четвертого квартала 2024 года.

В начале сентября власти Италии захотели поднять туристический налог с 5 до 25 евро (2,4 тысячи рублей) за ночь для гостей самых дорогих номеров отелей. Таким образом в этой популярной стране Европы решили бороться с чрезмерным туризмом.

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