Туристам предложат больше туров в Шарм-эль-Шейх из Перми

В зимнем сезоне – 2024/2025 туристам будут доступны туры в Египет из Перми на рейсах четырех авиакомпаний. Три чартерные цепочки заявлены в Шарм-эль-Шейх, и одна – в Хургаду. Все вылеты запланированы с периодичностью один раз в 10–11 дней.

Туроператор Fun&Sun анонсировал полетную программу на самолетах «Уральских авиалиний». В зимнем расписании рейсы U6 1513 будут вылетать из аэропорта Большое Савино в Шарм-эль-Шейх раз в 10 дней.

Перевозку на этот популярный египетский курорт из Перми организует также туроператор Pegas Touristik в партнерстве с авиакомпанией Southwind: рейсы турецкого перевозчика стоят в расписании с частотой раз в 11 дней. Выполняться они будут с часовой технической посадкой в Анталье, в результате время в пути увеличится.

Еще одна цепочка на курорт выставлена на зимний сезон египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines. В расписании пермского аэропорта – вылеты раз в 11 дней. Туры с этим перелетом формируют туроператоры Coral Travel, Pegas Touristik, Sunmar.

На другой курорт Красного моря, в Хургаду, полетную программу из Большого Савино организует лишь одна авиакомпания – AZUR air. Вылеты планируются раз в 10–11 дней. Турпакеты уже есть в продаже у туроператоров Anex и «Интурист».

Десятидневный отдых в Египте с проживанием в 4* отеле обойдется от 170 тыс. руб. на двоих. По такой цене предлагается, например, тур с размещением в King Tut Aqua Park Beach Resort 4* в Хургаде с вылетом из Перми 15 ноября.

В 5* гостинице можно отдохнуть как минимум за 185 тыс. руб. Такова стоимость 11-дневного тура в Шарм-эль-Шейх с размещением в Sharm Grand Plaza Resort и отправлением 12 ноября.

Пермские турагенты считают, что регион ожидает существенный избыток перевозки в Египет.

«Спрос на это направление у нас совсем небольшой, едут только люди, увлеченные красотами Красного моря, – говорит руководитель “Креа-Тур” Вера Волегова. – Осенью наши туристы предпочитают отдыхать в Турции, зимой – в Таиланде и ОАЭ. В прошлом году клиенты летали также на Кубу из Екатеринбурга, когда был прямой рейс».

Несмотря на запланированные объемы перевозки, туры в Египет с вылетом из Перми не спешат дешеветь.

«Мои клиенты самостоятельно отслеживали цены на октябрь и ноябрь, пока думали, прайсы на конец октября взлетели со 180 до 260 тыс.», – рассказала редакции турагент.

Ранее TourDom.ru писал, что из Петербурга рейсы на курорты Красного моря заявили на зиму пять авиакомпаний. Большинство перевозчиков полетят по одному маршруту – в Шарм-эль-Шейх.