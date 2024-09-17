Как выглядит отель в Перу, который висит над пропастью

Если за звание самого необычного готовы бороться десятки отелей по всему миру, то звание самого экстремального можно смело присудить новому герою нашей регулярной рубрики #superотели — Skylodge Adventure Suites в Перу. Номера – стеклянные капсулы прикованы к отвесной скале высоко в горах, и добраться туда можно только с альпинистским снаряжением.

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Расположение

Перу — страна необычная: загадки инков, Мачу Пикчу, колониальный Куско. Но впечатления от посещения этих мест будто меркнут у гостей, остановившихся в вышеупомянутом отеле.

«Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы переночевать в гнезде кондора?» — написано на сайте лоджа.

И пусть подобная мысль мало кого посещает (спать в гнезде из веток не так чтобы и удобно), но почувствовать себя птицей действительно хотят многие. В 2013 году альпинисты Арио Ферри и Наталия Родригес исполнили свою мечту, открыв экстремальный отель в горах Священной долины. Прозрачные номера-кабины, как гнезда, висят над пропастью, прикованные к скале на высоте около 400 метров.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

И, пожалуй, это единственный отель в мире, где во время check-in вас попросят надеть каску и альпинистское снаряжение. Попасть туда можно двумя способами: более-менее легким (пройдя по горной тропе) и страшным (поднявшись по металлическим скобам-ступеням, закрепленным на скалах, и пройдя по подвесным мостам). Все в сопровождении профессиональных гидов-альпинистов. Спускаться намного проще: тот самый момент, когда можно представить себя птицей, раскинув крылья, то есть руки, и с ветерком прокатившись на зиплайне из 7 участков.

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© Super.ru

Номера

Три капсулы — три номера, каждый на 4 человека. Стеклянные кабины размером 7,2 на 2,4 метра (можно встать во весь рост) изготовлены из аэрокосмического алюминия и устойчивого к капризам погоды поликарбоната. А от парникового эффекта спасает вентиляционная система. От холодов, правда, ничего не спасет: туристам рекомендуется брать с собой теплую одежду. Номер поделен на три зоны: гостиная, спальня, ванная. Ванной там, конечно же, нет, да и душа тоже. Биотуалет, умывальник и 20 литров воды есть — и на том спасибо. А чтобы соседи по скале и пролетающие мимо кондоры не заглядывали в окна в самые ответственные моменты, можно закрыться от мира шторками.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Ресторан

Его тут тоже нет, но при отсутствии душа отсутствие ресторана звучит уже и неудивительно. Однако голодным никто не остается. По прибытии всех ждет ланч — экстремальный, естественно, на крыше собственного номера, на открытой площадке (а если ветер?). Ужин и завтрак накрывают в более комфортных условиях — в общем модуле в виде прозрачной полусферы. Еду доставляют каждый день тем же способом, которым попадают в отель туристы. Тем ценнее кажется трапеза. И надо сказать, блюда могут дать фору самым изысканным ресторанным шедеврам. В меню, конечно же, перуанская кухня: супы-пюре, тушеные овощи и мясо, киноа, севиче. После плотного приема пищи самое время потратить калории: от гостиной до своего номера придется карабкаться по скалам.

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© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Досуг

Вопрос, чем заняться в труднодоступном отеле, расположенном над пропастью, не стоит. В первую очередь, конечно, скалолазанием. Профессиональные навыки здесь, по сути, не нужны, только хорошая физическая подготовка. После 30-минутного инструктажа гости в течение 3-4 часов карабкаются вверх-вниз, с ужасом и восторгом глядя себе под ноги. А там, далеко-далеко, простирается Священная долина инков, по которой несет свои воды река Урубамба. Несложно догадаться, что подобные активности забирают все силы, а потому вечером только и остается, что почитать книжку под лампой, которая питается от солнечной батареи. А лучше выключить свет и полюбоваться звездным небом вокруг. Глаза закроются сами по себе. Пора спать.

© Super.ru

© Super.ru