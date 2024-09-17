Эксперты заверили, что цены на рейсы на Бали не вырастут из-за спроса

На фоне запусков прямых рейсов авиакомпанией «Аэрофлот» турпоток российских туристов на Бали стабильно растет, при этом не стоит ожидать повышения стоимости билетов. Об этом рассказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Лободы, конкуренция между авиакомпаниями по рейсам на Бали из Москвы и других городов остается высокой. Так, самые бюджетные рейсы туда обратно – это перелеты из Иркутска и Владивостока за 50 тысяч рублей.

Остров остается точкой притяжения для молодых людей творческих профессий и айтишников.

Однако Лобода отметил, что по новогодним направлениям Бали точно проиграет Сочи, Крыму, Байкалу и Москве.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН сообщил, что при бронировании туров на новогодние праздники на Мальдивы заранее можно получить скидки в 15-20%.