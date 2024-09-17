В Эфиопии введут новую систему учета туристов

Правительство Эфиопии анонсировало запуск системы вспомогательного счета туристов. Об этом сообщает ENA, партнер сети TV BRICS.

Данный механизм разработан ООН и предназначен для осуществления учета туристических товаров и услуг в соответствии с едиными международными стандартами.

В ходе брифинга министр туризма Эфиопии Силеши Гирма заявил журналистам, что разработка новой системы проходила с участием различных ведомств и участников рынка.

По его словам, внедрение этого механизма позволит эффективнее использовать весь потенциал туристической отрасли Эфиопии.

Вспомогательный счет туристов позволит оценить вклад сектора гостеприимства в национальный ВВП и государственный бюджет, а также влияние на развитие смежных отраслей, создание рабочих мест, динамику международных расчетов.