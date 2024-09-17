В августе цены на авиабилеты в экономклассе выросли на 30%

В августе стоимость билетов в экономклассе на рейсах по России выросла на 29,79% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в отчете Росстата.

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Фактически скачок цен оказался рекордным с 2000 года, когда ведомство начало вести соответствующую статистику по авиаперевозкам. В итоге средняя цена билета в экономклассе в конце лета составляла 7912,64 руб.

В целом же за первые 8 месяцев ценник подскочил на 28,4%, что также является антирекордной динамикой с 2002 года. Похожие цифры были только в кризисном августе 2008-го.

При этом, по данным Росавиации, показатели трафика у авиакомпаний стали ухудшаться. В прошлом месяце пассажиропоток на внутренних рейсах впервые с начала года упал, а не вырос. Спад составил 0,5% – до 9,5 млн человек.

На фоне отчета Росстата крупнейшие авиакомпании России запустили в середине сентября распродажи. Дисконт своим пассажирам предлагают «Аэрофлот», «Победа», Utair, S7 и «Уральские авиалинии». Очевидно, что так перевозчики рассчитывают несколько подправить статистику по ценам для отчетности перед ФАС.

Не так давно рост стоимости авиабилетов комментировал и глава Минтранса Роман Старовойт. По его словам, в такой динамике нет ничего страшного и она объясняется высокой конкуренцией у авиакомпаний. А пассажирам просто надо планировать поездки заранее, чтобы экономить на билетах.