Специалист рассказала, где можно отдохнуть бюджетно в октябре

С наступлением холодов хочется продлить лето, но при этом не хочется отдавать целое состояние за пару недель отдыха. О том, где отдохнуть в октябре и не разориться, мы спросили продюсера и режиссера канала о путешествиях Алену Никольскую.

Турция

С сентября в Турции начинается бархатный сезон, при этом туристов становится меньше, учитывая начало учебного года. Вы можете насладиться как пляжным отдыхом без особого шума, так и экскурсионными программами без риска зажариться на солнце.

Алена: «Отдых на двоих в не самом дорогом отеле может обойтись в 100 тысяч рублей». Отличный вариант, если вам не хочется задумываться над сложным и экзотическим маршрутом.

Абхазия

В октябре можно спокойно купаться в море в Абхазии, что привлекает сюда довольно много туристов. Если надоест релакс на пляже, вы всегда можете выбрать экскурсии на водопады, конные прогулки, гастрономические туры и многие другие развлечения, связанные с эко-туризмом.

Алена: «Абхазия особенно хороша с мая по сентябрь, но и в октябре вы захватите частичку лета».

Египет

Выбирая отдых в Египет в октябре, вы выбираете прекрасную погоду и наслаждаетесь отсутствием толп туристов. На ваш выбор как пляжный отдых, так и морские туры, а также тематические экскурсии. Визу можно сделать прямо в аэропорту, ее стоимость в 2024 году — $25. Срок действия — 30 дней, но всегда есть возможность продлить.

Алена: «Цены стартуют от 100 тысяч на двоих в трехзвездном отеле, и от 130 тысяч, если вы выбираете более престижный отель».

Китай

Еще одно комфортное для россиян направление. Тур на двоих обойдется вам в 100—120 тысяч рублей. Получить визу в Китай довольно просто, как правило, оформление не занимает больше недели. А если вы решите лететь на Хайнань, виза вам в принципе не нужна. Китай нельзя назвать страной, куда отправляются исключительно за пляжным отдыхом, но для шопинга, развлечений с детьми и дегустации восточных блюд трудно найти что-то более интересное и полезное, чем КНР.

Таиланд

На двоих в Таиланде вам понадобится 140 тысяч. Наш эксперт поясняет, что вы можете взять билеты на самолет, а поиском жилья озаботиться уже на месте. Одно из главных преимуществ Таиланда — отдых на любой кошелек при наличии шикарных пляжей и климата, не вызывающего дискомфорта. Важный момент — уже с ноября цены даже на отели эконом-класса улетят в космос, успейте выбрать тур в ближайшее время!

Беларусь

Отдых в Беларуси подойдет для любителей природы, замков, архитектуры и вкусной, но не слишком экзотической еды. Что касается климата, жителям средней полосы России не придется привыкать и страдать от перепада температур. В октябре нам обещают теплые дни в Беларуси, а потому можно смело бронировать тур, благо цены в страну не кусаются — примерно 50—80 тысяч рублей на двоих с дорогой и проживанием.

Бонус от нашего эксперта: как вариант, можно рассмотреть туры в Грузию (110—150 тысяч на двоих), на Шри-Ланку (120—150 тысяч на двоих, если берете тур), в Узбекистан (100 тысяч рублей на двоих), в Марокко (200—250 тысяч на двоих), в Армению (100 тысяч на двоих), в Индию (100—150 тысяч рублей на двоих), в Азербайджан (100—150 тысяч на двоих).