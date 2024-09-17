Раскрыты выгодные даты для отдыха в Турции в бархатный сезон

Отдохнуть в Турции с максимальной экономией в бархатный сезон можно во второй половине октября. Выгодные даты для поездок Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Lenta.ru

Отмечается, что сезонные скидки на октябрь в турецких отелях стартуют только во второй половине месяца. При этом в конце октября возможно повышение чека, поскольку с 26-го числа у школьников начинаются каникулы. Таким образом, наиболее оптимально вылетать с 14 по 25 октября или уложить весь отпуск в эти даты.

По данным АТОР, во второй половине октября десятидневные туры в отели «четыре звезды» или бюджетные «пятерки» стоят 160-200 тысяч рублей на двоих с перелетом из Москвы. Аналогичные пакеты в классические пятизвездочные отели обойдутся в 220-310 тысяч рублей.

Чек в отелях уровня «5 deluxe» доходит до 325-415 тысяч рублей за двоих, а отдых в самых роскошных гостиницах Турции стоит около 645-800 тысяч рублей.

Ранее россиянам предрекли проблемы с оплатой в Турции. Причиной стали новые ограничения на использование наличных.