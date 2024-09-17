Таиланд все же введет туристический налог для иностранцев

Идея ввести сбор для иностранных туристов в Таиланде получила второе дыхание. Новый министр туризма королевства Соравонг Тьентонг готов обложить налогом зарубежных гостей уже со следующего года.

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По словам чиновника, это хорошая инициатива, которая поможет развитию туристического сектора. То, что она не была окончательно оформлена предыдущим главой Минтуризма, большое упущение. Но оно будет исправлено в ближайшее время.

«Я считаю, что взимание туристического сбора приносит пользу туротрасли, поскольку доходы можно направить на развитие инфраструктуры и достопримечательностей, а также на обеспечение безопасности туристов», – пояснил министр.

Схема будет той же, что и была предложена 5 лет назад. Путешественники, выезжающие в королевство по суше и морю, должны заплатить 150 батов (около 400 руб.). Для прибывающих по воздуху размер налога – 300 батов (800 руб.).

Но есть исключения. Сбор не распространяется на детей в возрасте до 2 лет и транзитных пассажиров, а также на владельцев дипломатических паспортов и лиц, имеющих разрешение на работу.

По словам министра, он мог бы настоять на принятии налога уже до конца четвертого квартала, но не будет спешить. Схему сбора еще раз обсудят на высшем уровне, и, скорее всего, она заработает в начале следующего года.

Отметим, что туристический налог хотели ввести еще в 2019 году, но из-за пандемии передумали. К вопросу возвращались несколько раз, однако в июне этого года его закрыли. Как оказалось, не окончательно.