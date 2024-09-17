Туристы из РФ лидируют по числу иностранных туристов в Казахстане

Наибольшее число иностранных туристов - свыше 186 тыс. - за первые шесть месяцев текущего года прибыло в Казахстан из России. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

"По данным национального бюро статистики, с января по июнь 2024 года Казахстан посетили 566,5 тыс. иностранных туристов, что на 50,7 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда в страну приехали 515,8 тыс. иностранцев. Наибольшее число путешественников в этот период прибыло из Российской Федерации - 186,1 тыс. человек. Второе место заняли китайские туристы - 69 918 человек. На третьей позиции - туристы из Индии (53 695 человек). В топ-5 также вошли путешественники из Турции (30 312) и США (19 597)", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что география иностранных туристов, посещающих республику, с каждым годом расширяется.

"Например, помимо ближайших соседей, в Казахстан стали приезжать путешественники из стран дальнего зарубежья", - пояснили в пресс-службе.

По словам председателя комитета индустрии туризма Нуртаса Карипбаева, увеличение числа иностранных туристов, особенно из таких стран, как Индия, Турция и США, говорит о том, что Казахстан становится все более привлекательным направлением на мировой туристической карте.