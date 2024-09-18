Последняя вершина: как хрупкая девушка штурмует восьмитысячники

Алина Пекова из Кабардино-Балкарии может стать первой россиянкой, поднявшейся на все 14 восьмитысячников. На 11 из них девушка взошла в прошлом году. В этом два восьмитысячника уже позади, и на очереди финальный, восхождение на который впишет имя Алины в историю альпинизма.

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От Эльбруса до Эвереста

— Я очень люблю горы, потому и стала заниматься альпинизмом. Первой вершиной был Эльбрус в 2017 году. Я поднималась на него много раз, по разным маршрутам и с разных сторон. Именно там, на вершине Эльбруса, задумалась об Эвересте.

Тогда я понимала, что не готова идти сразу на восьмитысячник. Набирала высоту постепенно: сначала шесть тысяч, затем — семь. И только потом настал черед восьмитысячников. Перед первым восхождением сомневалась, но, когда почувствовала, что готова, подумала: а почему бы не попытаться подняться на все?

Семья сначала не совсем понимала, зачем мне это, но все равно поддержала. И морально, и финансово. Именно благодаря поддержке домашних я смогла совершить 11 восхождений в прошлом году.

Горы — это больше, чем увлечение или хобби. Зависимостью это тоже назвать нельзя. Это такой этап, проект, который надо завершить. Восхождения стали частью моей жизни. Я поднимаюсь не одна, а с командой из разных стран: Италии, Франции, Японии, Пакистана. Это люди с той же целью — подняться на все 14 вершин.

Не отступать и не сдаваться

— В этом году я планировала подняться на три оставшиеся вершины: Шишабангму, Гашербрум-II и Канченджангу. С первыми двумя в прошлом году не сложилось. На Шишабангме произошел несчастный случай, и, хотя мы уже были в базовом лагере, нам не разрешили идти дальше. Всех, кто был на горе, развернули. В Китае всегда так делают. А на Гашербрум-II я не пошла, так как после восхождения на К-2 и Гашербрум-I была слишком уставшей. Да и мой шерпа отказался идти. Я решила не рисковать.

Если я что-то узнала о себе в горах, так это то, что я упрямо иду к цели. Так что этот сезон я начинала с Шишабангмы в Китае. Для восхождения надо получить пермит, разрешение. Это как виза, только в горах. Выдача затянулась, а потом всем отказали.

Со мной вместе ждали многие альпинистов, и все остались ни с чем. Конечно, такие неудачи расстраивают, но я не стала терять время и улетела в Непал, на Канченджангу.

Мне кажется, эту гору незаслуженно обходят вниманием. Да, вершина сложная: находится на самой границе Непала и Индии, до нее долго добираться, а базовый лагерь разбит на высоте около 5500 метров — почти Эльбрус. Но она того стоит.

Вершина далась не с первой попытки: то погода портилась, то по другим причинам нам отменяли экспедицию. Но в итоге вместе с еще тремя альпинистами мы поднялись на Канченджангу в этом году.

Тринадцатый

Следующим на очереди был Гашербрум-II. К тому моменту устала и морально, и физически. К тому же до находящейся в Пакистане вершины надо было не только лететь, но и идти почти пять дней. Во время восхождения посещали предательские мысли, мол, зачем я мучаю себя. Но я просто продолжала двигаться к цели.

Наверное, оба Гашербрума были самыми трудными. Но не потому, что они сами по себе сложные, а из-за разных обстоятельств: усталости, погоды. Теперь у меня осталась одна вершина, и это вдохновляет. Никаких особых секретов у меня нет — есть только цель, которую надо достичь.

Сейчас я оформляю разрешение на восхождение в Китае. Пока же отдыхаю дома, восстанавливаю силы, нормализую питание и сон, больше времени провожу с родными.

Испытать себя

Мне приятно, что для кого-то я стала примером, кого-то вдохновила. Считаю, если человек решил, что ему нужны горы, мешать не стоит. Разве что подсказать, с чего начать подготовку, и поделиться опытом.

Те, кто хочет испытать себя, но пока сомневается, могут, например, подняться до скал Пастухова на Эльбрусе. Посмотреть, как это — быть на высоте.

Также нужно понимать, что альпинизм — история недешевая. К тому же, если восхождение не состоится, деньги вам не вернут. Это что-то вроде невозвратного авиабилета.

На будущее пока не загадываю, хочу завершить проект. Но на некоторые восьмитысячники поднялась бы еще раз. На Эверест, Манаслу, Гашербрумы, Канченджангу. Если продолжу перечислять, то получится, что на все.