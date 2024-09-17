Санья вошел в десятку самых популярных у туристов городов Китая

Курортный китайский город Санья (южная провинция Хайнань) вошел в десятку наиболее популярных направлений у иностранных туристов в рейтинге, подготовленном Tripadvisor за 2024 год. Об этом пишет местная газета "Санья жибао".

Соответствующий рейтинг был представлен на состоявшейся 13 сентября в городе Тяньцзинь Глобальной туристической конференции, организованной китайской туркомпанией Ctrip и Tripadvisor. На мероприятии было отмечено, что туристическая зона в районе залива Ялунвань признана одним из десяти самых популярных курортов у въезжающих в Китай туристов.

По данным издания, популярность Санья растет благодаря развитой туристической инфраструктуре и высокому уровню обслуживания в сфере услуг. В последние годы власти Хайнаня постоянно оптимизируют правила въездного туризма, в том числе за счет улучшения работы безвизового режима для иностранцев.

С 9 февраля этого года посетители из таких стран, как Россия, Франция, США, Бразилия, Япония и ОАЭ смогут приезжать на Хайнань без визы не только с туристическими целями. Иммиграционные власти теперь позволяют жителям этих стран приезжать в провинцию без оформления визы для посещения родственников, лечения, участия в выставках, спортивных соревнованиях и с деловыми целями. До этого на Хайнане действовал безвизовый режим для зарубежных туристических групп из 59 стран.

В городе Санья, указывает газета, иностранные туристы смогут воспользоваться услугами отелей высокого класса, а персонал может оказать все возможное содействие на разных языках, в том числе на русском и английском. Городские указатели с обозначением туристических достопримечательностей также переведены на разные языки мира. Для туристов действует и горячая линия 12345, операторы которой могут дать консультацию на английском, корейском, русском и японском языках в круглосуточном режиме.

В ответ на рост турпотока Санья также активно расширяет географию своих зарубежных авиационных маршрутов. К настоящему времени открыты или восстановлены в общей сложности 22 зарубежных рейса. На 24 сентября запланировано начало полетов по маршруту Тайюань - Санья - Сингапур.

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.