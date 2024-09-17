Объяснено, что ждет безлимитный алкоголь без системы «Все включено»

Турция среди туристов славится своими курортами и отелями с системой «все включено». В последние месяцы турецкий сервис и так оставлял желать лучшего, но очередное нововведение точно лишит страну путешественников. Что происходит в Турции и куда теперь ездить туристам, расскажем в статье.

Все началось с доклада об экономике Евросоюза, который целый год писал бывший глава европейского Центробанка Марио Драги. Особое задание он получил от Урсулы фон дер Ляйен.

Эксперт пришел к выводу, что экономика европейских стран находится в упадническом положении. По мнению Драги, для стабилизации ситуации необходимо вложить в экономику ЕС порядка 800 миллиардов евро. Возникает закономерный вопрос: где же взять эти деньги?

Экс-глава Центробанка ЕС предложил свое решение – уменьшить пищевые аппетиты. Так, по словам эксперта, в магазинах нужно продавать меньшее количество сортов сыра и колбасы.

Турция – пример

Эксперт назвал в качестве примера экономии Турцию. В стране стали задумывать об отмене в отелях системы «все включено». Почему в борьбе с расходами пострадают именно туристы?

Ответ прост – прожорливые туристы набирают слишком много еды, которая зачастую остается на тарелках. Конечно, всегда есть вариант скормить остатки животным, например, свиньям. Но их в Турции мало и те на специальных фермах для разведения.

Поэтому остатки пищи из отеля попадают на мусорку. Как итог – большой перерасход еды и лишние траты. По данным СМИ, в Турции две трети пищевых отходов приходится на «недоеденное от туристов». Как итог, ежегодно из казны в помойку отправляется примерно полтора миллиарда долларов.

Однако потери, которые понесет Турция из-за оттока туристов даже сложно посчитать. Вот и гадай, поможет ли отказ от давно устоявшейся системы развить экономику.

Ищите еду в другом месте

Ежегодно Турцию посещают миллионы туристов со всего мира. Страна привлекательна для путешественника своим расположением и отельными системами.

Люди, предпочитающие ленивый отдых, все развлечения находят в отелях. Мини-бары, шезлонги и даже аквапарки. Турки давно поняли: довольный турист – их хлеб, поэтому любой отель вмещает в себя по максимуму.

Еще один «жирный» плюс Турции – система all inclusive или «все включено». Отдыхающие привыкли к столам, забитым едой, и барам, где алкоголь «льется рекой».

Однако система имеет и ряд минусов. Так, например, в среднем, ежедневно сотрудники отеля выбрасывают до 400 граммов еды с тарелки постояльца. Данные об отходах приводят турецкие эксперты, которые занимаются анализом отелей с системами «все включено», «ультра все включено» и «мега-премиум все включено».

Но теперь в турецких отелях грядут перемены. В утренние и обеденные часы будет действовать система шведского стола. Однако вечером туристов ждет «сюрприз» - отсутствие еды и напитков.

Как говорится, ищите, где хотите. Как итог, постояльцам придется искать место для ужина и, естественно, платить за него.

«Туристов по вечерам будут вывозить из отеля, водить по центру города, а затем отвозить в рестораны», - рассказал бизнесмен Мустафа Коркутата.

Безлимитный алкоголь

Пока турецкие бизнесмены решили отказать туристам только в еде, вопрос ограничения безлимитного алкоголя находится в стадии обсуждения. Однако в принятии решения они будут основываться на принципах экономии.

Владельцы отелей уверяют, они больше приобретают от постояльца, который вечером выпивает алкоголь, нежели теряют.

«Человек, который у меня сегодня вечером на ужине выпил бутылку виски, завтра он либо на завтрак не придет, либо если придет, он будет есть по минимуму», - уверяет вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.

Турция много потеряет

Казалось бы, у туристов заберут один прием пищи. Однако нужно оценивать риски и понимать, что подобное решение может негативно сказаться на экономике страны.

Конечно, турецкие бизнесмены продумали, как справиться с большим количеством оставшейся еды, но как сохранить настроение туристов – не догадываются. После этого они приняли решение поднять стоимость туров, что тоже не особо пришлось по вкусу путешественникам.

Как итог, минус миллион туристов за сезон. Если турецкие отели в этом году готовились к 7 миллионам постояльцев, то приехали только шесть. Часть приняла решение выбрать другую страну для отдыха.

Итог

Как будет складываться дальнейшая история с туризмом в Турции покажет только время. Конечно, борьба за экономичное отношение к еде – это положительная история. Однако нужно понимать, что порой привередливые туристы при выборе отеля отдают предпочтение комфорту и излюбленному «все включено».

Ясно одно, подобные решения оказывают огромное влияние на казну и опустошают карману простых турок, чей заработок напрямую зависит от путешественников.