В Перу автобус с туристами рухнул в пропасть

В Перу произошла авария с туристическим автобусом, возвращавшимся из древнего города инков Мачу-Пикчу. В автобусе находилось 20 туристов, как местных, так и иностранных.

Как пишет МК, автобус съехал с дороги и упал с 15-метрового склона. Предполагается, что причиной аварии стал густой туман.

Сообщается, что Мачу-Пикчу, часто называемый "потерянным городом инков", представляет собой древнюю крепость, расположенную в современных перуанских Андах. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее "СП" писала, что двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на египетской трассе Суэц-Каир.