Аргентина — настоящая находка для ценителей разностороннего отдыха и сочетания несочетаемого. Здесь можно увидеть китов, пингвинов и крокодилов, побывать на одном из самых больших водопадов мира и в цветных горах, погладить ламу, насладиться местным вином, стейками и мате, взять урок танго и пройтись по улицам «латиноамериканского Парижа», покататься на горных лыжах и в прямом смысле слова оказаться на краю света. О том, какие эмоции может подарить путешественникам родина писателя Хорхе Луиса Борхеса, революционера Эрнесто Че Гевары, футболистов Диего Марадоны и Лионеля Месси и режиссера Гаспара Ноэ, читайте в гайде «Ленты.ру».

Чем Аргентина так привлекает россиян

По данным Министерства внутренних дел этой латиноамериканской страны, в 2023 году вид на жительство там получили 3,7 тысячи россиян. Это количество стало рекордным для выданных гражданам РФ аргентинских ВНЖ за год. Американская газета The Wall Street Journal даже написала, что в столице страны Буэнос-Айресе образовалась «маленькая Россия». Почему же соотечественников тянет туда как магнитом, несмотря на колоссальный уровень бедности (в феврале он достиг 57,4 процента) и одну из высочайших инфляций в мире?

Вряд ли тут есть универсальный ответ, который бы подошел ко всем приезжающим и переезжающим в Аргентину россиянам. Кого-то манит удивительной красоты природа, кого-то — более мягкий, чем в России, климат, а кто-то всегда мечтал пожить в другой части света, где зимой лето, а летом — зима, где даже незнакомые люди при встрече целуются и где поход на футбол всегда будет предпочтительнее свидания.

«Аргентина — уникальная страна в плане природных зон: в пределах двух-трех часов езды от Буэнос-Айреса вы можете насладиться видами субтропиков, побывать под водопадами, посмотреть на крокодилов. Если вы отправитесь в другую сторону и пролетите на самолете 2,5 часа, вы окажетесь на высоте четырех-пяти тысяч метров, и там будет Пуна (холодное пустынное высокогорное плато в Андах на севере Аргентины и Чили — прим. "Ленты.ру"). Кактусы в три человеческих роста, солончаки, цветные горы, ламы — что-то такое вообще нереальное. В другой стороне — провинция Мендоса с виноградниками. Барилоче напоминает Австрию или Швейцарию. Если вы спуститесь южнее, то окажетесь на ледниках. Еще южнее — район, откуда можно уехать в Антарктиду. С июня по октябрь туристы приезжают в город Пуэрто-Мадрин в Патагонии, чтобы посмотреть на китов, а с сентября по февраль там находятся пингвины в своей естественной среде обитания», — рассказывает гид по Буэнос-Айресу и организатор поездок по Аргентине Анастасия Шимук.

Кроме того, по словам гида, в стране распространены конные походы, трекинг и экотуризм, а Буэнос-Айрес точно понравится любителям культурного досуга.

«После Нью-Йорка и Лондона здесь самое большое количество театров. Прекрасная оперная площадка — театр «Колон». Можно сходить на мюзиклы и современные постановки. Здесь есть музей, просто забитый французскими произведениями искусства времен импрессионизма. В Буэнос-Айресе вы можете найти развлечения, рестораны и шоу на любой вкус и кошелек», — уверяет Анастасия Шимук.

Футбольная религия в Аргентине

В Аргентине футбол возведен в ранг религии, и это не просто фигура речи. В 1998 году группа фанатов легендарного футболиста Диего Марадоны во главе со спортивным журналистом Эрнаном Амесом основала свою «конфессию» — Церковь Марадоны.

«У каждой религии есть свой бог. Бог футбола — это Диего», — так аргументировал свое решение Амес.

Священным писанием они провозгласили автобиографию своего кумира под названием «Я, Диего». Религиозные праздники приверженцы этого культа тоже отмечают по-своему: в день рождения Марадоны (30 октября) празднуется «рождество», а в день, когда Аргентина обыграла Англию в четвертьфинале Чемпионата мира 1986 года, а Марадона забил один из голов «рукой бога» (22 июня) — «пасха». Церемонии проводятся в пиццерии Pizza Banana в Росарио, где регулярно собирается около 300 человек.

Сейчас последователями культа являются свыше 150 тысяч человек по всему миру. Почетные члены культа — известные футболисты Карлос Тевес и Лионель Месси, тренер Маурисио Почеттино и английский спротивный журналист и футболист Гари Линекер.

Как добраться до Аргентины

Прямых рейсов из России в Аргентину сейчас нет, добраться получится минимум с одной пересадкой, дорога займет больше суток. Удобные варианты: Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, Ethiopian Airlines — в Аддис-Абебе и Qatar Airways — в Дохе.

130 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Буэнос-Айрес на середину ноября (рейс Qatar Airways с пересадкой в Дохе, туда-обратно, с багажом).

Россиянам для въезда в Аргентину виза не нужна, они могут находиться в стране до 90 дней. Загранпаспорт должен быть действующим не менее шести месяцев с момента въезда. Помимо этого, на пограничном контроле могут попросить показать обратные авиабилеты, бронь отеля и документы, подтверждающие платежеспособность (выписка из банка о наличии денежных средств на счете или наличные).

В какое время года и на какой срок лучше ехать

На этот вопрос нет однозначного ответа, все зависит от местности, в которую собираются ехать туристы, и их предпочтений. Нужно иметь в виду, что местная зима длится с июня по август. Это время идеально подходит для катания на горных лыжах на курорте Барилоче, посещения северных провинций Сальта и Хухуй, где расположены цветные горы и солончаки, а также знаменитых водопадов Игуасу.

В холодные месяцы, с октября по март, наиболее комфортной получится поездка в самый южный город на планете — Ушуая, откуда можно добраться до Антарктиды. Период с декабря по февраль в Аргентине считается высоким туристическим сезоном, в это время цены на перелеты, проживание и экскурсии обычно выше.

Для визита в Буэнос-Айрес лучше всего подходят весенние (март-апрель) и осенние (сентябрь-октябрь) месяцы. Осенью также прекрасен винный регион Мендоса, где можно попробовать сорт мальбек.

«Я летала в Латинскую Америку несколько раз, и я морально готова к тому, что это обычно два дня пути в одну сторону. По этой причине очень не рекомендую лететь на неделю. Для этого направления нужны минимум полные две недели — разница во времени и дорога съедают силы и время, это тяжело», — Наталья Ромашина, российская туристка.

Деньги, связь, транспорт

Местная валюта — аргентинский песо. С обменом валют все непросто — в этой стране больше 15 разных ее курсов. Из них только два интересны туристам: официальный (по которому меняют в банках) и неофициальный — так называемый Dollar Blue (по которому меняют на улицах или в обменниках). Официальный курс в сентябре 2024 года: 1 доллар — около 980 песо, неофициальный: 1 доллар — около 1280 песо.

Организатор поездок по Аргентине Анастасия Шимук предупреждает, что из России в страну надо ехать с наличными долларами, и лучше с крупными купюрами, так как с обменом мелких могут быть проблемы.

В Буэнос-Айресе есть знаменитая пешеходная улица Флорида, на которой стоят зазывалы, кричащие: «Cabmio! Cambio!» Именно у них получится купить песо по более выгодному неофициальному курсу.

«Я всегда рекомендую не менять сразу много долларов в одном пункте, особенно на Флориде, просто с точки зрения безопасности. Поменяйте в одном месте 200-300, в другом — столько же. Но в целом менять выгоднее в Буэнос-Айресе, чем в других городах, там курс будет хуже», — отмечает гид.

Еще один важный момент — в обменниках даже за не очень крупную сумму валюты (например, 100 долларов) выдают огромные стопки песо, которые выглядят как целое состояние, поэтому приходить туда с кошельком или маленькой дамской сумкой не стоит, лучше взять рюкзак.

Доллары часто принимают в заведениях за пределами Буэнос-Айреса. Если в городе нет обменника (casa de cambio), деньги можно поменять в ресторане или супермаркете, но по менее приятному курсу, чем в столице.

В отелях часто оказывается выгоднее платить картой (в таком случае расчет идет по неофициальному курсу), однако российские в Аргентине не работают, поэтому тем, у кого нет карты иностранного банка, этот вариант не подходит.

Россиянка Наталья Ромашина, которая была в Аргентине в декабре 2023 года, рассказала, что в тот период из-за бешеной инфляции деньги менять можно было только на пару дней вперед, потому что они постоянно обесценивались.

«В маленьких магазинах цены каждый день актуализировались списком — ценников там не было. Люди, которые получали зарплату в местной валюте, шли в обменник и меняли ее на доллары и при необходимости — обратно по чуть-чуть. Как-то я поменяла сразу 400 долларов, и курс скаканул. Мне пришлось быстро их тратить, потому что уже через пару дней цены поднимались на 15-20 процентов», — признается туристка.

Купить местную сим-карту получится в торговых центрах и офисах оператора Claro, их адреса можно посмотреть на Google-картах. Однако при активации сим-карт у туристов могут возникнуть сложности: это придется делать на сайте оператора, где все на испанском языке, а для оплаты потребуется карта иностранного банка. Поэтому большинство путешественников пользуются eSIM, которые есть, например, у Airalo. В больших городах связь и интернет работают хорошо, а вот за их пределами есть риск оказаться оторванными от цивилизации и даже без 3G.

В Буэнос-Айресе хорошо развит общественный транспорт. Чтобы им воспользоваться, нужно купить карточку SUBE, которая продается почти на всех станциях метро и в некоторых киосках. Цены на проезд ниже, чем в Европе и даже России. Из такси работают Uber и Didi.

«Комфорта в такси ожидать не стоит. Uber «комфорт» — уровень «эконома» в России. Один раз я вызвала такое, и у машины не было заднего стекла. Мы ехали через трущобу — не кайф», — Наталья, жившая в Буэнос-Айресе россиянка.

Аренда машины стоит около 60-70 долларов (примерно 5,3-6,2 тысячи рублей) в день, иногда можно найти варианты дешевле. Подавляющее большинство автомобилей — с ручной коробкой передач.

«Для аренды машины всегда нужна кредитная (не дебетовая, это важно!) карточка. В каком-нибудь прокате можно найти аренду без нее, но это нужно долго искать, и, скорее всего, это будет среди русского сообщества», — предупреждает гид Анастасия Шимук.

Как одна из богатейших стран мира со временем обнищала

В начале XX века Аргентина входила в десятку крупнейших стран по объемам экономики. Она процветала благодаря экспорту зерна, вина и мяса практически во все регионы мира.

Все изменилось во время глобального кризиса 1929 года. Хотя изначально он задел Аргентину не так сильно, как соседние государства, некая напряженность среди местных жителей постоянно росла. В конце концов власть в стране захватила военная хунта, которая защищала интересы крупного капитала. Процесс сопровождался массовыми беспорядками и обострением противоречий в обществе.

После Второй мировой войны президентом Аргентины стал Хуан Доминго Перон, и она пошла по социал-демократическому пути развития. Несмотря на то что политику удалось объединить людей и уладить возникшие ранее социальные противоречия, экономическая ситуация продолжала ухудшаться. Правительство Перона решало финансовые проблемы включением печатного станка, а это еще больше разгоняло инфляцию.

Перона свергли в результате военного переворота в 1955 году, но экономика продолжала задыхаться. Постоянно возраставшие государственные расходы, увеличение заработной платы и неэффективное производство привели к хронической инфляции, а военная диктатура, которая находилась у власти с 1976 по 1983 год, своей политикой еще и увеличила внешний долг.

В конце 1990-х — начале нулевых годов по Аргентине ударил экономический кризис, сопровождавшийся бунтами и беспорядками. С тех пор экономика страны так и не пришла в себя, и она является рекордсменом по дефолтам, которых там было уже девять. По итогам 2023 года инфляция в Аргентине превысила 210 процентов, что стало худшим результатом более чем за 30 лет.

Где найти жилье

Для поиска жилья на любой срок подойдет портал Airbnb. Стоимость квартиры зависит от района, где она расположена, и сезона. По словам Анастасии Шимук, квартира в хорошем районе с двумя спальнями и кухней в сезон будет стоить около 1,5 тысячи долларов в месяц.

6 тыс. рублей составляет средняя стоимость жилья в Буэнос-Айресе в сутки (цена за двух гостей).

Еще один сервис по поиску жилья — ArgenP. Агент помогает иностранцам искать квартиры, в большинстве случаев требуется депозит, но платить можно не в песо, а в долларах. Российская туристка Анна Новикова рассказала, что у нее был положительный опыт аренды жилья с помощью этого приложения.

«Мне помогала местная риелторша, которая немного говорила по-русски. Мы ездили с ней в разные районы, смотрели квартиры, и я выбрала более-менее подходящую под мой бюджет. У нее были очень хорошие хозяева, и, когда я выезжала, мне сразу вернули депозит. Но не всем так везет, я много раз слышала, что арендаторам его не возвращают и придираются к каким-то проблемам в квартире, лишь бы не отдавать деньги», — пояснила россиянка.

С помощью карты российского банка забронировать жилье можно на портале «Островок». Четырехвездочные отели (Hotel Pulitzer, NH Buenos Aires 9 de Julio, Howard Johnson Plaza by Wyndham Buenos Aires, Howard Johnson Plaza by Wyndham Buenos Aires) стоят от 12 тысяч рублей за ночь, а более бюджетные гостиницы категории «две звезды» и «три звезды» (Icaro Suites, Two Hotel Buenos Aires, Crisol Mundial) — от 4000 рублей за ночь.

«Гостиничный фонд в Аргентине достаточно старый, поэтому лучше перед поездкой проконсультироваться с гидами — не только о том, насколько это новая или старая гостиница, но и о том, где она находится. Не ориентируясь в городе, легко снять что-то рядом с вижьей (трущобами) или в не очень хорошем районе», — поясняет гид.

Хорошими районами в Буэнос-Айресе считаются Реколета, Палермо, Монсеррат и Ретиро (деловой центр, где по выходным затишье). Переехавшие в Аргентину москвичи облюбовали район Пуэрто-Мадеро, но там цены сильно выше.

По словам Натальи Ромашиной, качество отелей в Буэнос-Айресе оставляет желать лучшего.

«Когда я летела туда в первый раз, я была в шоке, почему у стольких отелей рейтинг от 2,7 до 3,5. А потом узнала, что персонал в них чаще всего ведет себя не очень вежливо, иногда там даже воруют. Знаю, что есть и другие отели — где чисто, не воруют и говорят по-английски, — но такие надо искать и обязательно читать отзывы, это важно. Звездность тут не решает. Когда я выбирала отель, больше всего отзывов из серии "украли зарядку от айфона, трусы Victoria's Secret и любимую игрушку дочери" — были в четырех- или пятизвездочных отелях», — отмечает путешественница.

За пределами Буэнос-Айреса распространены так называемые хостерии — семейные отели на 8-12 номеров типа bed and breakfast. Зачастую они бывают удобнее, уютнее и качественнее, чем сетевые гостиницы.

Насколько в Аргентине безопасно

О том, что во время путешествия по Аргентине надо держать ухо востро и всегда проявлять бдительность, написано не в одном путеводителе и об этом же заранее предупреждают все гиды. В Буэнос-Айресе, как и в любой латиноамериканской столице, уровень преступности довольно высокий.

«В первую очередь воров-мошенников будут интересовать мобильные телефоны, дамские сумочки и украшения. В этом городе не нужно носить ничего яркого, не надо везти сюда красивые большие серьги, бриллиантовые цепочки, перстни и часы. Оставьте все это дома, здесь никто это не носит. Если у вас на руке будет Cartier, то, поверьте мне, вы, скорее всего, вернетесь домой без него», — Анастасия Шимук, гид по Буэнос-Айресу и организатор поездок по Аргентине.

Также путешественникам лучше не пользоваться селфи-палками, убирать телефоны сразу же после фотографирования, не класть их на стол в заведениях, рюкзаки носить спереди и внимательно смотреть по сторонам.

«Буэнос-Айрес обычно считают более безопасным, чем многие другие города Латинской Америки, но у меня, например, именно там украли телефон, в McDonald’s. Продавец футболок положил их на стол, я сказала, что меня это не интересует, а забрал он их уже с телефоном. Надо ли говорить, что никто его даже не пытался искать? Местные считают, что менять телефон раз в 6-12 месяцев — норма», — признается Наталья Ромашина.

Несмотря на многочисленные кражи личных вещей, злоумышленники едва ли будут нападать на туристов с пистолетом или ножом, уверят Анастасия Шимук. Однако соблюдение элементарных правил безопасности и отсутствие лишнего внимания со стороны сделают путешествие максимально приятным.

По словам гида, некоторые богатые туристы перед путешествием в Латинскую Америку специально покупают в масс-маркете или на рынке простую одежду, сильно отличающуюся от той, в которой они привыкли ходить в повседневной жизни.

«Они выглядят немножечко странно с учетом того, что чаще всего они перемещаются на частных трансферах и с личными гидами. Но, оставив все свои Louis Vuitton дома, они делают свою поездку безопаснее», — поясняет она.

Российская туристка Анна Новикова также предупреждает, что в Буэнос-Айресе не стоит оставлять окна в квартире открытыми.

«Как-то я пришла поздно вечером домой, увидела полицейских и спросила у них, что случилось. Они ответили, что на первом и четвертом этажах обокрали квартиры. Это очень частая история, они уже не удивляются. При этом они даже не ищут этих преступников, просто потому, что это бессмысленно», — делится своим опытом россиянка.

Качество услуг

Ехать за привычным российским или европейским сервисом в Аргентину — не очень хорошая идея. Здесь это понятие сильно отличается от того, к чему привыкли отечественные путешественники. Даже в пятизвездочном отеле могут быть косые розетки или не идеально убранный номер, а в крупном популярном ресторане — вилки с кривыми зубцами.

«Такого, как в Турции или на Кавказе, где ты гость и тебя хотят как-то впечатлить (даже если ради денег), тут нет. Ты здесь вынужденная необходимость. В отелях часто платная уборка. Может быть платная замена полотенец или частично платные завтраки — например, есть только кофе, тосты и джем, а за яйца нужно доплачивать отдельно. И это отели категории «четыре звезды», — Наталья Ромашина, российская туристка.

Как отмечает Анастасия Шимук, в Аргентине туристу как будто дают больше времени вообще на все и больше пространства.

«Приходя в ресторан, вы, скорее всего, будете долго ждать официанта. Потом вам принесут меню, и вы будете ждать, когда у вас примут заказ. Когда вам все принесут на стол, вас больше никто не будет трогать, вам никто не будет подливать вина и спрашивать про десерт. Это делается специально, потому что люди приходят не ради еды, а за общением. Семейная обстановка, друзья — это то, что аргентинцы ценят больше всего», — поясняет она.

Другая трудность, с которой могут столкнуться туристы во время поездки по Аргентине, — языковой барьер.

«Я была в шоке, что по-английски говорят крайне мало. Только испанский. Это сильно осложняет бытовую и не только жизнь. Но я стала учить испанский, и это плюс», — признается Анна Новикова.

Что стоит попробовать в Аргентине из еды

В первую очередь все туристы в Аргентине пробуют национальный горячий напиток — мате, десертное блюдо дульсе де лече, мясо и вино.

«Любой аргентинец будет с утра до ночи пить мате и ходить с термосом или чашкой в обнимку. Это не про понты, а про стиль жизни. Дульсе де лече — это сгущенка. Аргентинцы верят, что это они ее изобрели, и поэтому здесь много магазинов с ней и ее производств. Все десерты всегда подают со сгущенкой. Аргентинская говядина, мне кажется, известна во всем мире. Поэтому ее здесь определенно надо есть. Рестораны, где ее сервируют, называются parrilla. И вино, мальбек в первую очередь, хотя здесь и хорошие белые вина есть», — Анастасия Шимук, гид по Буэнос-Айресу и организатор поездок по Аргентине.

Одно из известных мясных заведений Буэнос-Айреса — ресторан Parrilla La Brigada. Бронировать столик в нем лучше заранее.

«У них настолько сочное и мягкое мясо, что они его ложкой режут. Там был лучший стейк из всех, которые я ела. Ресторан достаточно простой, не вычурный, украшен футбольной атрибутикой, — рассказывает Анна Новикова. — Другие мои любимые места: кофейня Blanca Deco & Café, ресторан с очень вкусной неаполитанской пиццей Atte. Pizzeria Napoletana, очень атмосферное кафе Croque Madame и Rita Specialty Coffee Matienzo, где завтракают местные богачи».

Еще один мясной ресторан с одной звездой Мишлен — Don Julio. В него можно прийти и не бронируя столик, но точно придется стоять в очереди на входе. Среди мишленовских заведений Буэнос-Айреса также можно выделить Aramburu и Crizia.

«Есть неплохие кофейни новой волны — например, сеть Cuervo. Симпатичное место с завтраками — Moshu Treehouse. Типичный завтрак в Аргентине — кофе и две медиалуны (medialunas), это маленькие круассаны в сладком сиропе. Осторожно, вызывают привыкание!» — делится своим опытом жившая в Буэнос-Айресе россиянка Наталья.

Повсеместно в Аргентине продаются маленькие пирожки — эмпанадас. В разных регионах их делают с разной начинкой: оливками, рыбой, кукурузой, мясом, колбасой и ветчиной. Самый распространенный вид — эмпанадас с ветчиной и сыром (jamón y queso).

В южных регионах, например, в Ушуае, можно попробовать краба, в Патагонии — рыбу trucha (аналог форели), в Эль-Калафате и столице трекинга Эль-Чалтен — ягненка (cordero) и гуанако (млекопитающее рода лам семейства верблюдовых, предок одомашненной ламы).

Помимо дульсе де лече в Аргентине, как и во всех латиноамериканских странах, популярно кондитерское изделие альфахор. Это печенье, состоящее из двух слоев, которые соединены сгущенкой или джемом.

Туристы, которые захотят поесть фастфуд, найдут его без проблем, но вкус может показаться непривычным и разочаровать.

«McDonald’s там плохой. Они почему-то в гамбургеры не добавляют соусы. Это очень странно. То есть они дают тебе соус отдельно, и ты должен заправить свой бургер сам», — Анна Новикова, российская туристка.

Гид по Буэнос-Айресу Анастасия Шимук также предупреждает, что еда в типичных аргентинских заведениях, в которые любят ходить местные жители, может быть непривычна для туристов.

«Аргентинцы очень любят есть всякие потроха и внутренности коров: например, вилочковую железу или тонкий кишечник. Не то чтобы это считалось деликатесом, это просто очень распространено. Поверьте мне, никто из европейских туристов это есть не будет. Разок попробовать можно, но так, чтобы заказать на ужин и поесть — нет. А аргентинцу это нормально. И более того, в типичном аргентинском ресторане будет мальбек, сладкое белое вино и пиво. Вся эта комбинация далека от наших представлений о прекрасной кухне», — поясняет она.

Менталитет аргентинцев

По отзывам туристов, аргентинцы — люди очень открытые, отзывчивые, расслабленные и ленивые.

«Они не особо парятся о том, как выглядят. Нет этого бесконечного "улучшайзинга", как принято в России у женщин. Нет одетых в бренды с ног до головы — иначе ограбят. Много курят и пьют мате. При встрече целуются. Даже мужчины. Даже в первый раз. Сложно привыкнуть», — признается россиянка Наталья.

Трудоголизм — это точно не про Аргентину. Многие заведения закрываются на обед, а сиеста длится до 8-9 вечера. В праздники найти работающий магазин или ресторан практически невозможно, а слово «маньяна» в этой стране — одно из любимых. И оно означает вовсе не «завтра», а «когда-нибудь потом».

«В целом аргентинцы занимаются в основном тем, что пьют мате и ходят друг к другу в гости на parrilla — гриль-пати. Мне не хватало какого-то культурного уровня у знакомых, я водила местных в музеи — они были там впервые в жизни со мной», — удивляется россиянка.

Еще одна культурная особенность аргентинцев — у них не принято говорить нет. Они могут много раз что-то пообещать, но так и не сделать это.

«Если вы договорились встретиться с аргентинцем в четверг в 19:00, это значит, что в принципе он не против когда-нибудь с вами встретиться. В четверг в 19:00 вы обнаружите, что он даже не считал это договоренностью. Или он придет в 22:00, потому что пил мате и замечтался. В общем, это не про пунктуальность. Наш хозяин квартиры не мог два месяца прийти за деньгами! Договаривались на конкретное время, а он не приходил», — Наталья, жившая в Буэнос-Айресе россиянка.

Что посмотреть в Аргентине

Аргентина — страна немаленькая, и посмотреть все ее основные достопримечательности за неделю не получится. Классическая программа путешествия включает всегда в себя Буэнос-Айрес, водопады Игуасу, Эль-Калафате и Ушуая. Другие места — в зависимости от сезона.

Иммигранты из Испании, Италии, Франции, Германии и других стран привезли в Буэнос-Айрес свои традиции архитектуры, поэтому город часто сравнивают с европейскими столицами. Широкие проспекты, фешенебельные кварталы с высокими небоскребами, колоритные улочки с домами прошлого века, музеи современного искусства, уличные музыканты и артисты — все это больше напоминает Старый свет, чем Новый.

«Буэнос-Айрес — действительно латиноамериканский Париж. Для любителей европейских городов — идеальная замена без визы», — Наталья Ромашина, российская туристка.

Визитная карточка города — Обелиск (Obelisco). Этот 67-метровый монумент построили в 1936 году в честь 400-летия со дня основания Буэнос-Айреса. Местные жители собираются у него во время демонстраций, культурных мероприятий и, конечно же, побед сборной Аргентины по футболу.

Популярное туристическое место — разноцветный квартал Ла-Бока с многочисленными кафе, ресторанами, художниками, танцорами и торговцами сувенирами. Считается, что именно здесь зародилось аргентинское танго. А еще это один из самых опасных районов города, поэтому ехать туда вечером точно не стоит, а за личными вещами надо следить особенно внимательно.

Театр «Колон» входит в список лучших театров мира наравне с Большим театром, итальянским Ла Скала и Гранд-Опера в Париже. Он назван в честь испанского мореплавателя Христофора Колумба. На его сцене выступали Энрико Карузо, Лучано Паваротти, Анна Павлова, Майя Плисецкая, Мария Каллас и другие звезды оперы и балета. В 1913-1917 годах в театр приезжала труппа «Русского балета Дягилева». Достать туда билеты непросто, но можно попытать удачу на сайте.

Другая известная туристическая достопримечательность — кладбище Реколета, которое находится в одноименном квартале. Там похоронены известные деятели науки, литературы и искусства и национальные герои Аргентины. Одна из них — Эва Перон, супруга диктатора Хуана Перона, которая заболела раком и ушла из жизни в возрасте 33 лет и которую аргентинцы считают своей национальной героиней. Как и полагается таким местам, кладбище Реколета связано с множеством городских легенд и мистических историй.

Дворец Национального конгресса с 80-метровым куполом — одно из самых красивых зданий Буэнос-Айреса. Внутри заседают члены конгресса, а на площади перед ним гуляют туристы.

В самом центре города, рядом с площадью Пласа-де-Майо, находится Каса-Росада (Casa Rosada) — официальная резиденция президента Аргентины. По субботам туристов бесплатно пускают внутрь, но попасть туда можно только с экскурсией — на нее надо записаться на сайте.

«В Буэнос-Айресе есть места и для любителей танго, и для любителей клубов и рейвов, и огромный винтажный рынок, и симпатичный парк, и роскошное кладбище (главная достопримечательность), и интересные музеи. А вот шопинга нет вообще: никаких международных брендов, местное все плохое, техника с огромной наценкой. Не стоит расчитывать там что-то купить, кроме магнитика на память», — предупреждает жившая в Буэнос-Айресе россиянка Наталья.

Обязательная часть туристической программы в Буэнос-Айресе — танго-шоу. В городе можно найти огромное количество разных его вариантов: от дорогих, с ужином и трансфером от отеля и обратно, до более бюджетных, только с представлением. Иногда артисты даже проводят для зрителей мастер-классы.

«Аргентинское танго — это красиво. Можно идти на любое — они все хороши и все разные. Одни больше похожи на шоу, другие — на гимнастические трюки. Плохих не видела и за 20 долларов, и за 150. Но вот когда в программе шоу и ужин — не рекомендую. Лучше ужинать отдельно, а смотреть шоу отдельно. Ужины такие — не очень, и иногда после них нужно еще 40-50 минут ждать начала танго», — советует Наталья Ромашина.

Комплекс водопадов Игуасу, расположенный на границе Аргентины и Бразилии — самый большой в мире. Вода срывается с 275 отдельных водопадов с высоты более 80 метров. Территории по обеим сторонам — национальные парки Бразилии и Аргентины.

Обычно туристов везут на водопады на один-два дня, чтобы они могли внимательно осмотреть все это великолепие. На месте оборудованы смотровые площадки, в окрестностях есть пешие и автомобильные маршруты, отели, кемпинги и прогулочные тропы.

«Водопады Игуасу считаются одним из новых чудес света, и они, правда, классные. Но стоит быть готовым к тому, что там в сезон очень душно и влажно. Людям, у которых проблемы с сердцем, может быть плохо в таком месте. В декабре там было +40 и такая влажность, что ты просто сидишь на улице, и пот без остановки бежит все время», — Наталья Ромашина, российская туристка.

С происхождением водопада связана легенда. Местный бог захотел жениться на красивой девушке Наипи из племени индейцев, но она сбежала на каноэ с возлюбленным. Тогда бог разозлился и разрезал реку на две части, создав водопады и обрекая влюбленных на вечное падение.

Небольшой патагонский городок Эль-Калафате, находящийся в ледниках, — еще одна туристическая достопримечательность Аргентины из разряда обязательных к посещению. Архитектурных памятников там не найти, но это место точно понравится любителям трекинга, хайкинга и альпинизма. Добраться из Буэнос-Айреса получится на самолете примерно за три часа, билеты лучше бронировать заранее минимум за два-три месяца. С собой обязательно следует взять теплую одежду — погода в Эль-Калафате ветреная.

На территории национального парка Лос Гласьярес расположены ледники Калафате. Самый популярный из них — Перито-Морено, крупнейший на материковой части Земли. Рассмотреть ледник вблизи можно во время экскурсии на катамаране или катере. Кроме того, на нем организуют трекинговые туры.

Помимо Перито-Морено туристы могут посмотреть на разнообразных птиц в заказнике Лагуна Нимез, изучить наскальную живопись древних людей в пещерах Пунта Валичу и побывать в парке окаменелостей Ла Леона.

Чтобы увидеть пингвинов, девственную природу, ледники, озера и каменистые пляжи, а также отправиться в круиз в Антарктиду, туристы едут в город и порт на самом юге Аргентины, который находится на острове Огненная Земля — Ушуая. Его также называют краем света.

Главные достопримечательности этого места, помимо пингвинов, — самый южный в мире маяк, историческая железная дорога до Национального парка, по которой ходит так называемый Поезд к краю света, и музей, расположенный в бывшем здании тюрьмы, куда раньше свозили южноамериканских преступников.

«Самый южный город мира стоит посетить, но нужно понимать, что это дорого, потому что уникально — он такой один, и посмотреть его хотят все. Там всего несколько гостиниц, и цены они ставят какие хотят — все равно люди раскупят. Во-вторых, бронировать номера нужно в идеале за четыре-пять месяцев. Еще за два можно что-то найти, но в моменте все будет очень дорого, особенно в сезон, когда приплывают пингвины для высиживания потомства — это примерно с ноября по март», — Наталья Ромашина, российская туристка.

Россиянка также предупредила, что отели в Ушуае среднего уровня, и на хороший сервис рассчитывать точно не стоит. Однако природные виды все компенсируют.

Соседние провинции Сальта и Хухуй на севере Аргентины, недалеко от границы с Чили и Боливией, обычно посещают вместе. Они славятся своей невероятной природой и пейзажами, как будто перенесенными с других планет. Особенно заслуживают внимания долина реки Лас-Кончас, солончаки Салинас-Грандес и цветные горы на высоте более четырех тысяч метров над городом Умауака.

«Обе эти провинции небольшие, они населены коренными американцами, разводящими лам (их шерсть использует в том числе итальянский бренд Loro Piana), это своя особая кухня и атмосфера очень простой жизни. Там не будет дорогих отелей (только на винодельнях), но будет аутентичный опыт», — Наталья, жившая в Буэнос-Айресе россиянка.

Мендоса — самый важный винодельческий регион в Аргентине, расположенный в предгорьях Анд. На его долю приходится почти две трети всего производства вина в стране. Самый важный сорт в регионе — мальбек, за за ним идут каберне-совиньон, темпранильо и шардоне. В Мендосу лучше всего приезжать весной или осенью. Основное развлечение для туристов — винные экскурсии.

«В Мендосе в основном делают красные вина. Это в первую очередь мальбек. Там много очень красивых виноделен, прекрасные мишленовские рестораны. Я всем всегда говорю, что зарабатываю деньги в Буэнос-Айресе, а трачу их в Мендосе», — признается гид Анастасия Шимук.

Легенды кладбища Реколета

Первая жуткая история связана с именем самой Эвы Перон. После кончины ее супруг принял экстравагантное решение забальзамировать тело Эвы и выставить его на обозрение публики, чтобы жители Аргентины могли с ней попрощаться. До момента, пока Перона не свергли в 1955 году, тело находилось в часовне Всеобщей конфедерации труда, а потом оно мистическим образом оттуда пропало.

Много лет спустя местные журналисты заявили, что захватившие власть военные, которые боялись последователей Перона, похитили его и хотели захоронить в безымянном месте на одном из кладбищ Буэнос-Айреса. Дело поручили полковнику нового военного правительства. Он якобы спрятал гроб в квартире своего заместителя, а тот случайно застрелил беременную жену, услышав непонятные звуки и подумав, что злоумышленники хотят украсть тело.

Были также слухи, что бальзамировщик сделал еще две копии тела Эвы из воска, винила и стекловолокна, которые положили в три одинаковых гроба и отвезли на разные кладбища Буэнос-Айреса. Вскоре после этого один из могильщиков при загадочных обстоятельствах попал в аварию, а второй наложил на себя руки.

В конце концов настоящее тело Эвы захоронили сначала в Италии под чужим именем, а после смерти Перона перевезли его в Аргентину и поместили в семейный склеп родственников ее отца Дуарте.

Вторая история — о Руфине, дочери богатого и знатного политика и писателя Евгенио Камбасереса. Девушка внезапно ушла из жизни в 19 лет — якобы после того, как она узнала об интимной связи своего жениха и 45-летней матери, у нее случился сердечный приступ. Руфину захоронили в семейном мавзолее, а через какое-то время смотрители обнаружили, что крышка могильной плиты сдвинута. Они вскрыли гроб и увидели, что его внутренняя часть была изодрана, а ногти усопшей — стерты до крови. Отсюда родилась версия, что врачи приняли за остановку сердца приступ каталепсии, и Руфину похоронили живой.

Отношение к россиянам и советы туристам

«В конце 2023 года россиян в Буэнос-Айресе было примерно как в Тбилиси лет семь назад. Местные жители, которые сами по себе доброжелательны, относятся ко всем приезжим нормально. Я встречала в туристической сфере милых людей, которые помогали, подсказывали и вообще были очень дружелюбны», — уверяет россиянка Наталья Ромашина.

Соотечественникам, которые впервые собираются приехать в Аргентину, она советует заранее подготовиться к тому, что качество услуг в этой стране будет «не для эстетов», не брать дорогие украшения и быть морально готовыми расстаться с телефоном.

Гид Анастасия Шимук, в свою очередь, предупреждает, что путешествие по Аргентине, скорее всего, влетит в копеечку. Большой бюджет надо закладывать на перелеты (лучше летать Aerolíneas Argentinas, потому что лоукостеры часто отменяют или переносят рейсы), проживание (обычно ночь в гостинице обходится примерно в 8,9-10,7 тысячи рублей), шоу и экскурсии.

«Поездка к пингвинам в Ушуае сейчас стоит 300 долларов (26,9 тысячи рублей) с человека, пройтись по леднику — порядка 400 долларов (35,8 тысячи рублей) с человека. Аргентина — совсем не дешевая страна на текущий момент», — поясняет гид.

По ее словам, насыщенный тур по стране (но не из разряда «люкс») обойдется от 5 до 10 тысяч долларов (примерно от 450 до 900 тысяч рублей) с человека. Однако, несмотря на такую высокую цену, это путешествие точно станет одним из самых запоминающихся в жизни.