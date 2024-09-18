Несколько рейсов Red Wings из Петербурга в Грузию задерживаются на сутки

У Red Wings веерная задержка рейсов между Санкт-Петербургом и городами Грузии. Сразу несколько вылетов были отложены практически на сутки.

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В частности, WZ 508 должен был отправиться из Батуми в Пулково еще вчера в 10:00. Однако пассажиров утром предупредили о переносе рейса на вечер. Около полуночи туристов запустили в самолет, где они просидели 2 часа в ожидании вылета. В итоге терпение у клиентов авиакомпании лопнуло.

«После маленького бунта пассажиров высадили из самолета, вернули багаж и отвезли в гостиницу. В номера заселили в 2 часа ночи», – рассказала одна из туристок.

По факту борт вылетел из Батуми несколько часов назад и приземлится в Петербурге в 15:22 по местному времени. В авиакомпании задержку рейса объяснили поздним прибытием воздушного судна и плохими метеоусловиями.

Кроме того, со вчерашнего дня задерживается вылет из Пулково в Тбилиси. Рейс WZ 4687 должен был отправиться в грузинскую столицу 17 сентября в 15:00. Но сейчас плановое время вылета – 14:50 18-го.

Наконец, WZ 561 Санкт-Петербург – Кутаиси также задерживается: вылет перенесли с 08:30 на 00:25 следующего дня.