Жемчужина Древнего Востока: чем Узбекистан привлекает и удивляет туристов

Туристический потенциал Узбекистана обсудили в Москве. В одноименном павильоне на ВДНХ прошла конференция, которая объединила представителей профильного бизнеса, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Сорокина.

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Под ритмичные удары дойры – это разновидность бубна – и звуки гиджака исполняется традиционный танец. В недавно отреставрированном павильоне «Узбекистан» на ВДНХ царит атмосфера Востока. Десятки представителей туристического бизнеса встретились, чтобы обсудить пути развития и укрепления индустрии. За последние несколько лет Узбекистан стал центром притяжения путешественников со всего мира.

«В прошлом году нам удалось достичь допандемийных цифр. Порядка 7 млн иностранных туристов посетили Узбекистан. В прошлом году порядка 700 тысяч российских туристов прибыли в республику. За шесть месяцев этого года – уже более 700 тысяч туристов. Цифры растут, думаю, к миллиону российских туристов мы выйдем к концу года», – рассказал первый заместитель председателя комитета Туризма Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов.

Узбекистан не случайно называют жемчужиной Древнего Востока. Более восьми тысяч объектов культурного наследия. Ташкент – сердце Центральной Азии. Место, в котором небоскребы соседствуют со старинными домами, а широкие магистрали – с шумными базарами. Самарканд – сердце Шелкового пути. Каждый шаг – новая достопримечательность. Центральная площадь города – Регистан – с трех сторон украшена монументальными зданиями. И конечно, Узбекистан – это гастрономический туризм.

«Стоит приехать в Узбекистан, попробовать наш плов – здесь все правильно, натуральная морковь и рис, который мы сами выращиваем. Поэтому у нас плов такой ароматный, вкусный, все хотят приехать к нам, чтобы попробовать плов», – поделился повар Амин Бегалиев.

В зависимости от ингредиентов и технологии приготовления можно насчитать более тысячи разновидностей плова. Но страна славится не только этим блюдом.

В каждом регионе Узбекистана – разные виды лепешек. Они отличаются формой, узорами, вкусом. Лепешки из Ташкента – для настоящих сладкоежек, они с изюмом. В Самарканде делают самые тяжелые – одна весит около двух килограммов. Из Коканда не портятся две недели и со временем становятся похожи на рассыпчатое печенье.

Сотни прямых рейсов в Узбекистан отправляются из 63 городов России. Это направление не случайно считается одним из самых удобных и доступных.

«Визовых барьеров у нас нет, языковых барьеров у нас нет, культурно-исторические, социальные связи у нас очень крепки и, опираясь на нашу общую историю, мы уверенно смотрим в будущее, потому что много связей культурных, социальных, образовательных, которые сформировались не когда-то, а формируются сейчас», – подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Обычаи, национальный колорит, архитектурные памятники, первозданная природа и тысячелетняя история – все это Узбекистан.