«Все смотрят, как ты моешься». Турист описал отель для беженцев в Англии

Турист забронировал отель для беженцев в Великобритании и пожаловался на плесень и затрудненное дыхание. Об этом сообщает Nottingham Post.

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По словам 30-летнего путешественника Джейми Мартина, он остановился в гостинице Midland в Мэнсфилде, где обычно проживают просители убежища. За три дня мужчина заплатил 90 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей). Мартин был шокирован, увидев, в каком отвратительном номере ему предстоит жить.

«В ванной не было даже занавесок на окне, поэтому все могли смотреть, как ты моешься или ходишь в туалет», — такой фразой описал он отель.

Кроме того, сама ванная оказалась грязной, а розетка в номере была сломана. Еще одной неприятностью стала плесень, из-за которой постояльцу было трудно дышать.

«Это просто позор. Не думаю, что когда-либо остановлюсь в месте хуже», — заключил турист.

При этом он заметил, что беженцы не должны платить такие большие деньги за проживание в подобном месте.

Ранее турист совершил отвратительный поступок у бассейна в отеле в Дубае и возмутил остальных постояльцев. На случившееся пожаловалась другая отдыхающая в видеоролике. Женщина рассказала, что спокойно читала книгу, лежа на шезлонге, когда услышала знакомый щелкающий звук.