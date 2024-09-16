Во вторник состоится запуск прямых авиарейсов по маршруту Москва — Денпасар

Запуск прямых авиарейсов по маршруту Москва - Денпасар, расположенный в индонезийской провинции Бали, состоится во вторник, это будет способствовать увеличению потока российских туристов в страну. Об этом заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева на презентации аналитической записки "Морская геополитика Тихого и Индийского океанов: взгляд из Москвы" на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

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"Уверена, что дальнейшему росту их [российских туристов] числа будет способствовать возобновление прямого авиасообщения по маршруту Москва - Денпасар. Первый рейс состоится завтра", - сказала дипломат.

Воробьева подчеркнула, что новой вехой в развитии двусторонних отношений, безусловно, станет открытие генерального консульства РФ в городе Денпасар.

"Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации вступило в силу 18 июля, - напомнила она. - Это событие не только позволит восстановить российское присутствие на архипелаге, как вы знаете, в советские времена у нас были еще генконсульства в Медане и в Сурабае, которые были закрыты в 1990-е, но и обеспечить наиболее полную защиту прав и интересов российских граждан, прежде всего туристов, на острове Бали".

Директор третьего департамента Азии МИД России отметила, что в 2023 году 160 тыс. россиян посетили Бали.

"Это уже мы вышли на доковидные показатели", - констатировала она.

В августе стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар с 17 сентября.