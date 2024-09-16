Абхазия — одно из самых популярных направлений у российских туристов. Каждый год туда съезжаются сотни тысяч отдыхающих. Их привлекают живописные места, контрасты, море и горы «в одном флаконе», как говорится.

Корреспондент ИА «В городе N» тоже выбрала для отпуска именно Абхазию. По нескольким причинам. Она готова честно рассказать о плюсах и минусах путешествия.

Далее публикуем рассказ от первого лица.

Счастливый камбэк

В Абхазию я хотела вернуться целых 10 лет. Поняла это сразу после того, как побывала там ребенком в 2014 году. Еще тогда эта страна покорила меня контрастными видами: тут и зеленые горы с одной стороны, бескрайнее Черное море с другой и невероятной красоты местный колорит вперемешку с эхом советского союза и войны. Я мало что помню из той поездки, но желание оказаться там вновь никуда не исчезало. Моей маленькой мечтой было попасть на озеро Рица.

Добраться до Абхазии из Нижнего Новгорода можно разными способами, но чтобы сэкономить время в пути, мы решили лететь на самолете. Стоимость авиабилетов составила примерно 25 тысяч рублей на одного человека в обе стороны, билеты покупались заранее. От аэропорта нас встречал трансфер (4 000 рублей), предоставленный гостиницей, которую мы также заранее забронировали.

Прилет был поздний, поэтому к российской границе мы подъехали уже ближе к полуночи. Людей было довольно много, паспортный контроль пассажиры проходят отдельно от водителя. Проверяли, кстати, только паспорт. Никаких вопросов не задавалось, проверка багажа не проводилась. Поэтому процесс был недолгим, дольше ждали шофера (как он потом объяснил, машины с абхазскими номерами проверяются тщательнее, чем с российскими). Про абхазскую границу говорить особо нечего, мы просто показали обложки паспортов и поехали в гостиницу.

Место проживания было выбрано заранее, потому что так нам было спокойнее. Остановились в гостинице, которая располагается в поселке городского типа Гагрского района — Цандрипш (местные ставят ударение на А). Проживание в трехместном номере на 13 ночей с завтраками обошлось в 70 тысяч. Но, думаю, что не возникнет проблем с тем, чтобы искать жилье на месте, вопрос только в его качестве и отдаленности от береговой линии.

На следующее утро мы пошли на самую долгожданную встречу… с морем. Путь до него занимал у нас примерно 7 минут, при этом дорога шла через железнодорожные пути. Сказать, что море было прекрасно — ничего не сказать. Оно такое чистое, что даже на значительной глубине можно разглядеть дно. Температура воды — +29 градусов Цельсия (ездили мы в середине августа). Почти все пляжи в Абхазии галечные, где-то она более мелкая, где-то побольше. Поэтому многие отдыхающие приобретают аквашузы. И мы были в их числе.

Про питание и цены

Из-за того, что мы жили не в самом туристическом месте, заведений, где можно поесть, оказалось не так много: наша столовая при гостинице и еще пара кафешек. Ассортимент везде примерно одинаковый: от кавказской кухни (хачапури, чанах, чебуреки, долма, люля-кебаб, мамалыга) до привычной пюрешки с котлетками. Обед в кафе из 5–6 блюд с напитками обходился нам примерно в 1 500–2 000 рублей. В столовой могли поесть и на 700 рублей втроем. Поэтому не переживайте: голодными и с пустыми кошельками в Абхазии точно не останетесь.

Если говорить о ценах в целом, то они примерно такие же, как и в России. Хотя многое зависит от расположения магазина (например, если покупать бутылку с водой в магазине рядом с пляжем, то она обойдется в 150 рублей, а в других местах точно такую же бутылку можно купить за 40–50 рублей). Фрукты стоят чуть дороже, стоимость арбуза составляет 50–65 рублей за килограмм, виноград обойдется в 300 рублей.

Можно воспользоваться платными услугами на пляже. Например, чтобы прокатиться на банане, нужно заплатить около 800 рублей с человека, двухчасовая прогулка в открытом море обойдется примерно в 1 500 рублей, аренда лежаков — 500 рублей в день, а аренда популярных сапов — 500 рублей в час.

Ценники на экскурсии варьируются. В среднем на одного человека какая-нибудь обзорная поездка обойдется в 1 800 рублей. Соответственно, чтобы поехать семье из трех человек, придется заплатить 5 400 рублей, без учета расходов во время путешествия. А ведь на еду тоже нужно будет потратиться.

Стоит отметить, что в большинстве мест оплата принимается только наличными, иногда можно произвести перевод на банковский счет, и еще реже — оплатить банковской картой. Поэтому стоит об этом позаботиться заранее (хотя в Абхазии есть отделения банков, но их немного).

Про экскурсии

Не поехать на экскурсию в Абхазии просто невозможно, потому что везде стоят столики и информационные стенды, а координаторы точно вручат вам прайс-лист. Поэтому и мы не остались в стороне.

Начать решили с местных достопримечательностей (которые, кстати, можно посетить и самостоятельно). Это оказались Цандрипшская базилика, возведенная в VI веке, государственная дача Иосифа Сталина «Холодная речка» и Белые скалы. Путь предстоял недолгий, но достаточно тяжелый — подниматься в гору по солнцепеку без навигатора. Когда добрались до госдачи, усталость прошла. Экскурсия была в удовольствие. Интересный факт: эта дача была у Сталина самой любимой в Абхазии. Он приезжал сюда более 20 раз (это достаточно много, учитывая то, что дачу на озере Рица он посещал всего пять раз).

Белые скалы — природный феномен, которого больше нигде не встретишь на Черноморском побережье. Пляж довольно дикий, поэтому выглядит все очень эффектно. А еще говорят, что здесь получается ровный и мягкий загар.

Спустя пару дней мы договорись на индивидуальную экскурсию на то самое озеро Рица, на котором я мечтала побывать (аренда автомобиля с водителем на 6–7 часов стоит 7 000 рублей). Это одно из знаковых мест в Абхазии, поэтому лучше ехать до приезда организованных групп туристов. Мы выехали в 6 утра, и через час уже были у входа в Рицинский реликтовый парк. Обратно возвращались около полудня, и все смотровые точки были заполнены людьми, поэтому в такой толпе не получилось бы спокойно фотографироваться или просто наслаждаться моментом. Обратите внимание: на локации есть экологический сбор — 700 рублей с человека.

Территория национального парка располагается почти на 40 тысяч га земли и включает в себя уникальные природные объекты растительного и животного миров, которые взяты под охрану. Самыми главными достопримечательностями являются Голубое озеро, Гегский водопад, Юпшарский каньон, озеро Рица, озеро Малая Рица, минеральные источники, озеро Мзы, Аджаррские водопады.

Нам удалось увидеть не все красоты, но на пути к озеру Рица мы ехали вдоль самой полноводной реки Абхазии — Бзыбь, увидели Голубое озеро, которое было образовано в результате обрушения скалы, проезжали по Юпшарскому каньону, остановились и любовались Чабгарским карнизом, узнали увлекательную легенду Мужского и Женского водопадов, поднялись к Молочному водопаду.

И вот перед нами оно — озеро Рица, что в переводе с абхазского означает «дно гор». Но мы проезжаем дальше, чтобы попасть на еще одну дачу Сталина (вход — 350 с человека, в стоимость уже включена экскурсия). Отсюда открывается живописный вид на озеро, которым хочется любоваться часами. Тут же можно арендовать катамаран и переплыть всю Рицу. Кстати, сейчас дача находится во владении управления государственными дачами администрации президента РА, внутри проводятся дипломатические встречи.

Следующая наша экскурсия была в Новый Афон и административный центр Абхазии — Сухум. Также гид нам предложил заехать в бывшую столицу — Лыхны (цена за обзорную поездку — 2 000 рублей с человека). Любая организованная экскурсия включает в себя поездку в винный дом на дегустацию. Еще мы посетили пасеку с абхазянками (это такой подвид пчел), где попробовали липовый, эвкалиптовый, каштановый и бортевой мед.

В Лыхны мы побывали только на поляне Лыхнашта — историческом и судьбоносном месте для абхазского народа. Нам рассказали, что в 1866 году, когда Абхазия входила в состав Российской империи, здесь собрали население для проведения крестьянской реформы, которое переросло в массовое восстание. Абхазы были принудительно переселены в Османскую империю (махаджирство), и дальнейшие события только усугубили положение. Их земли стали заселять другими народами.

На этой поляне до наших дней сохранилась в своем первозданном виде Церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в Х веке. Внутри можно увидеть фрески XIV века и усыпальницу последнего владельного князя Сафарбея Чачба-Шервашидзе. Вокруг храма расположился скорбный Мемориальный комплекс.

Также в этом месте можно увидеть руины прежнего Княжеского дворца Х века, который был резиденцией владетельных князей Чачба с XIII века вплоть до второй половины XIX века.

Далее мы посетили Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, заброшенную станцию Псырцха, Новоафонский водопад, древний храм, в котором хранятся мощи одного из апостолов Иисуса Христа Симона Кананита. Рядом находится Новоафонская Пещера.

На подъезде к Сухуму гид стал рассказывать про грузино-абхазскую войну (1992–1993), которая оставила свои неизгладимые следы. Преодолевая Гумистинский мост, на склоне мы увидели мемориалы погибших и пустые дома, которые ранее были заселены грузинами. В самом городе также много отсылок того времени: пулевые отверстия на жилых зданиях (хотя они такими не кажутся), сожженное здание бывшего Верховного Совета Абхазской АССР, заброшенный ресторан «Амра».

Нам дали час свободного времени, чтобы погулять по набережной Сухум. Здесь находятся красивое отреставрированное здание драматического театра, морской порт, который напоминает огромный корабль, бывшее здание гостиницы-ресторана «Абхазия», которое сейчас покрыто фальш-фасадом. И все утопает в зелени кустарников, пальм и сбрасывающих кору эвкалиптов. А еще здесь много современных и стильных заведений общественного питания (жаль, что мы не были голодны).

Последнее место, куда мы решили съездить в этот раз, — Гагры. Доехали на местной маршрутке. Кстати, остановок как таковых здесь нет, можно просто проголосовать и водитель остановится. Фиксированной стоимости проезда тоже нет, все зависит от пути следования (мы заплатили 500 рублей на троих примерно за 25 минут поездки).

В Гагре отчетливо можно уловить дух СССР. Не удивительно, потому что при советской власти город был объявлен курортом общегосударственного значения. Прогулку мы начали с Приморского парка.

Недалеко от него находится знаменитая колоннада — та самая, из фильма «Зимний вечер в Гаграх» (12+). А напротив — точка притяжения светской элиты того времени: Зимний театр, в стенах которого в 70-е годы был открыт кинотеатр. Сейчас же это здание пустует, но выглядит все равно роскошно и перспективно.

Проблема, с которой может столкнуться каждый

Перед тем как отправиться в путешествие, мы читали отзывы людей, которые уже вернулись из отпуска в Абхазии. Многие писали, что заболевают ротавирусной инфекцией и, к сожалению, мы не стали исключением.

Местные жители дали пару лайфхаков, которые помогают в профилактике и предотвращении кишечной инфекции. Первый — это пить баночную Кока-Колу (хотя доказательств пользы такого «лечения» в Интернете нет), а второй — пить чачу с солью (его мы не проверили, потому что трезвенники).

В итоге мы лечились лекарственным средством, которое посоветовал фармацевт (кстати, в аптеке была очередь, и все обращались с аналогичным запросом). Также мы пили больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. И оправились всего за пару дней.

«Я обязательно сюда вернусь»

Подводя итог всему сказанному, хочется отметить то, что, несмотря на то, что отдых в Абхазии — это не про All inclusive и развитую туристическую инфраструктуру, сюда хочется вернуться. Как минимум потому, что здесь значительно меньше отдыхающих, чем в Краснодарском крае. А как максимум — из-за богатой истории, которой пронизана вся страна, удивительной природы, отзывчивости местного населения и очень вкусных лимонадов.

Абхазия только начинает свое развитие после затяжного простоя. Надеюсь, власти не пойдут по пути наименьшего сопротивления, устраивая демонтаж исторического наследия. А наоборот, восстановят его и будут способствовать развитию новых точек притяжения.

Ценные советы от абхаза

В какое время лучше ехать в Абхазию?

Курортный сезон в Абхазии начинается в мае и заканчивается в сентябре. Октябрь становится пасмурный и серый, но это уже ближе к концу. В целом, купальный сезон заканчивается только в ноябре, когда вода прогревается только до +15 градусов.

Какой сезон самый неудачный для отдыха в Абхазии? И почему?

Зима в Абхазии длится 4 месяца — с ноября по февраль. Иногда даже выпадает снег, чаще идут дожди. Температура редко бывает минусовая, но из-за большой влажности ощущается достаточно морозно. В общем, зимой здесь особо делать нечего, глухо.

Какие места точно стоит посетить в Абхазии?

Я считаю, что каждый, кто приезжает на отдых в Абхазию, должен посетить озеро Рица. Оно находится в 40 км от центральной трассы, поэтому по дороге можно уже получить немало впечатлений. В этом месте прямо дышится по другому, воздух такой чистый и свежий, красота пейзажей завораживает на каждой локации. На самом озере есть рестораны и кафе, где можно отдохнуть. Также я бы посоветовал к посещению пещеру в Новом Афоне и «молодежный» город Гагра. Ну, и конечно же, обязательно к посещению наше море!

Как вы относитесь к русским туристам?

Стоит начать с того, что, когда я нахожусь в другой стране, то уважаю и соблюдаю правила и нормы поведения, принятые там. Стараюсь быть аккуратным с людьми, их природой, их культурой. Именно такого поведения мы хотим от гостей и в нашей стране. Поэтому, если все в рамках приличия, то отношение к русским туристам исключительно положительное.

Что вам не нравится, когда отдыхающие делают?

Больше всего раздражает мусор, оставляемый везде. Как я уже говорил, это в первую очередь показывает уровень неуважения к нам.

Еще один очень важный момент — это суверенитет и независимость Абхазской Республики. Из-за того, что сейчас она — частично признанное государство, некоторые могут задавать неуместные и оскорбительные вопросы на эту тему. С высказываниями по типу «Так Абхазия — это же Грузия!» я встречался только в Интернете. В жизни же несколько раз мне задавали неприятные вопросы с подвохом на эту тему.

Автор: Анастасия Лаврентьева.