Жемчужина Тянь-Шаня: чем привлекает туристов озеро Сон-Куль в Кыргызстане?

Количество туристов на озеро Сон-Куль в Кыргызстане выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Ежедневно природный водоем посещают сотни путешественников из России, Европы и США. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Алексей Тимаев.

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Сон-Куль, второе по величине озеро Кыргызстана, спряталось в горах Тянь-Шаня на высоте больше трех тысяч метров. Сюда ведет грунтовая дорога. Добраться до озера можно несколькими маршрутами, все они проходят через живописные луга и горные перевалы.

Этот перевал местные называют «33 попугая» – по количеству поворотов серпантина на пути к озеру. На побережье, вокруг водоема, расположены юрточные лагеря.

«Здесь мы сушим свои вещи, если вдруг пойдет снег. Это что-то вроде камина, его разжигают углем работники лагеря. Здесь становится тепло. Света здесь нет, но это лишь добавляет очарования этому месту», – рассказал турист из Дании Виктор Скаде.

Для туристов проводят экскурсии по живописным ущельям. На побережье можно заняться рыбалкой, но есть ряд правил.

«В озеро запустили сига, пелядь и чешуйчатого м мелкочешуйчатого османа. Сейчас в озере запрещено вылавливать рыбу, так как сетями очень много ловили. Сейчас можно только на удочку, но для этого берется обязательно лицензия», – объяснила гид Людмила Алексеенко.

Здесь много гостей из стран Содружества. В основном из России.

«Очень вдохновляют такие путешествия, заряжают, что можно вернуться в Москву, где очень много зданий высотных. Вот эти горизонты, они тебя наполняют, и на зимний период ты согреваешься этими эмоциями», – поделилась турист из Москвы Оксана Маковская.

Каждый месяц озеро посещают до пяти тысяч туристов. Останавливаются на одну или две ночевки.

«Туристы здесь отдыхают не в активном виде, а чисто на релаксе, то есть, книги почитать, поспать, в тишине, наедине с самим собой. Ночью здесь в хорошую погоду у нас очень красивое небо. Звезды близко-близко», – рассказала администратор юрточного городка Марал Текеева.

Туристический сезон здесь как правило длится с начала июня до конца сентября. Уже позже озеро начинает замерзать.