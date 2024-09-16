Туристы оценили отели на острове Пхукет

В преддверии сезона зима-2024/2025 в Таиланде редакция поинтересовалась, какие отели предпочитают туристы на острове Пхукет. Посмотрели для вас особенности топ-5 по рейтингу сайта TripAdvisor и узнали, кто входит в следующую пятерку на основе оценок путешественников.

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Chanalai Romantica Resort

Самый высокий рейтинг в списке лучших отелей Пхукета получил четырехзвездочный Chanalai Romantica Resort в Кате, где принимают только взрослых гостей. Ранее туристам комплекс был известен как Tropical Resort. Стоимость номера – от 7 тыс. руб. за ночь. В сентябре-октябре – скидка до 37%, в качестве презента обещали ежедневно по паре банок пива и бутылок с водой и другие бонусы.

В комментариях туристы отметили удобные номера с балконом площадью 40–47 кв. м. Кроме привычной мебели и аксессуаров, внимание привлекли декадентские пуховые одеяла на кроватях king size. Гости также заметили, что бесплатный Wi-Fi выдает скорость до 80 мегабит.

Бассейн между корпусов небольшой, и шезлонгов немного. Из комнат первого этажа – выход прямо к воде. У тех, кто попал на 5-й этаж, был вид на море и закат, а с общего балкона любовались символом острова – Большим Буддой. На пляже Ката у отеля нет своей зоны, зато дорога занимала у туристов 8–10 мин. без подъемов и спусков. Некоторые за 20–25 мин. доходили до Ката Ной и Карона.

Про включенный в стоимость завтрак мнения разделись. Для одних шведский стол был скромен. Другим понравились фрукты, йогурты и кофе из кофемашины. Но все сошлись на том, что блюда представляли собой смесь паназиатской и европейской кухни. Те, кто не желал обедать и ужинать в отеле, отметили разнообразие ресторанчиков в пешей доступности.

Pacific Club Hotel

Небольшой семейный бутик-отель Pacific Club Hotel, претендующий на 5*, в бухте Карон попал на второе место за уют и качественное обслуживание. В нем всего 33 номера – от просторной студии в 50 кв. м до двухкомнатного люкса на 110 кв. м. В описании утверждают, что оформление интерьеров совпадает лишь в части розеток USB и ванных комнат, выполненных с использованием тосканского травертина. Стандартная цена номера начинается от 7 тыс. руб. – на сентябрь были заявлены скидки до 40%.

Туристам понравился бассейн на крыше 5-этажного здания, в котором можно плескаться круглые сутки. У расположенного там бара гости вечерами любовались панорамными видами на море и горы. По душе пришлась бесплатная сауна с ароматическими травами и джакузи на первом этаже. На полотенцах не экономили – хватало всем, в том числе и для пляжа.

Гостиница находится на возвышенности, и дойти до моря у одних занимало 12 мин., у других – не меньше 20. А обратно и того больше – на крутую горку подниматься. Один-два раза в день на пляж Карон постояльцев возил джип-шаттл.

В номере понравился суперматрас и большой холодильник, который, правда, слегка тарахтел. Шведский стол на завтрак – вроде бы одно и то же, но за 2 недели гостям ничего не надоело. Особенностью заведения назвали хозяина – дружелюбный, за всем наблюдает и готов выполнить любую просьбу. И персонал у него вышколенный.

«Первый отель, где я не закрывала чемодан и спокойно оставляла свои крема, косметику, вещи», – поделилась туристка.

Bandara Villas Phuket

На третью позицию попал люксовый курорт Bandara Villas Phuket, что находится в местечке Кейп Панва на юго-востоке острова. С горы на небольшой и фактически собственный пляж спускается каскад из 33 вилл. Площадь резиденций от 60 до 240 кв. м с панорамным остеклением и видом на море. Практически у каждой виллы есть собственный бассейн и веранда с шезлонгами. Цены – от 27 тыс. руб. в сутки с завтраком.

По мнению туристов, достаточно дорого, но уровень сервиса и комфорта это искупает. В пакет входит завтрак, во время которого можно заказывать по меню все что угодно и в неограниченном количестве. А также – пополняемые мини-бары. Для шопинга в близлежащей деревне гостям предоставляют гольф-кар, а до Старого города и ТЦ Central Festival ежедневно ходит бесплатный шаттл.

Про пляж сказано, что он с удобным заходом в воду. До него и обратно довозит специальный лифт с кондиционером. Как полагается в отелях такого класса – фитнес, йога, тренеры, каяки и сапы бесплатно. Из минусов было отмечено, что покушать на полуострове Панва в несколько раз дороже, чем в других локациях на Пхукете. А в целом место признали шикарным для медового месяца или романтического отдыха вдали от шумных тусовок.

Hotel Clover Patong Phuket

В отличие от предыдущего отеля следующий в нашем топе – Hotel Clover Patong Phuket – расположен в самом оживленном месте острова – на Патонг Бич. В трех 5-этажных корпусах более 200 номеров – от 26-метрового Superior до Jacuzzi Suite и семейных номеров с двумя спальнями на 52 «квадратах». Диапазон цен за размещение – от 6–11 тыс. руб.

В основном туристы согласились, что гостиничный комплекс вполне соответствует твердой «четверке». Отметили свежий ремонт и чистые номера с опрятной постелью, вкусные блюда на завтрак – с морепродуктами и фруктами. Понравилось, что на соковыжималке сами готовили себе напитки из папайи, гуавы и других фруктов и овощей, представленных на столах. Кого-то удивило, что яйцо пашот был приготовлено – о, ужас, – с добавлением уксуса.

На крыше есть бассейн с баром, цены и ассортимент в котором назвали приятными. Вид сверху – замечательный, а вот из номеров не всегда – окна часто выходят на соседние здания. Были претензии и по звукоизоляции – где-то слышали, как чихает сосед за стенкой, а до других не доносилось ни звука с улицы, где жизнь кипит до 5 утра. Разделились оценки и по качеству уборки – от раздражал запах влаги до приятной атмосферы.

До улицы Бангла-роуд с ее увеселительными заведениями – «рукой подать». Также быстро туристы доходили и до пляжной зоны. Катавшиеся 2 недели по островам туристы посчитали, что попали в лучший из тех отелей, где они останавливались.

Sawaddi Patong Resort & Spa by Tolani

Замыкает первую пятерку также расположенный в Патонге отель Sawaddi Patong Resort, позиционированный на 4*. В трехэтажных корпусах менее полутора сотни номеров – в основном студии и делюксы по 30 кв. м, меблированные для размещения 2 взрослых и 2 детей. Стоимость проживания – от 4 тыс. руб. за ночь с завтраком.

В комплексе два бассейна, желающим хватало мест на шезлонгах. Гости находили там разные вкусняшки – комплименты от отеля. Судя по отзывам, многие не хотели покидать расположенный рядом бар – уж очень хорошие коктейли готовила очаровательная барменша. Одни туристы посчитали, что в отеле поддерживают европейский стиль: ухоженная территория, красивые интерьеры, большие кровати с хорошими матрасами. По ощущениям других – в нем по-турецки уютно. И тихо – после суеты и шума Патонга.

До моря туристы доходили минут за 20, пересекая в том числе и Бангла-роуд, зато месторасположение позволяло быстро добраться до центров развлечений. В шаговой доступности – рынок Банзан, где, кроме шопинга, туристы находили интересные тайские блюда на ужин. Поднимаясь в гору, попадали в атмосферное кафе с шикарными видами.

Лучшие отели Пхукета: вторая пятерка

Посмотрели на следующие 5 отелей Пхукета, которые TripAdvisor поставил, по оценкам туристов, на 6–10 места. Туда попали представители мировых гостиничных цепочек.

Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa – семейная «пятерка» с ценами от 6,5 тыс. руб. за ночь. Отель расположен на горе, до пляжа Ката туристы добирались пешком за 5–7 минут, а до Карона раза в три дольше, на обратный путь требовалось больше времени из-за довольно крутого подъема. По расписанию до моря ходил отельный шаттл.

Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach – люксовый отель на самом юге Патонг Бич. Гостиничный комплекс занимает большую территорию, имеет три бассейна и фактически приватный пляж. Цены на размещение – от 20 тыс. руб.

Baan Laimai Beach Resort & Spa – отель на пляже Патонга, который претендует на 4*. Удобное расположение рядом с пляжем и поблизости от центров ночной жизни и развлечений. Диапазон цен – от 9–14 тыс. руб.

InterContinental Phuket Resort – один из лучших пляжных комплексов в Камале среди отелей 5* с ценами за номер от 21 тыс. руб. Несколько общих бассейнов и большая территория: корпуса и виллы с собственным бассейном расположены на первой линии и через дорогу, их соединяет подземный переход.

JW Marriott Phuket Resort & Spa – построен на севере Пхукета в местечке Маи-Хао недалеко от аэропорта. Оформление в колониальном стиле, на территории несколько бассейнов и тематических ресторанов. Уровень цен варьируется от 14 до 24 тыс. руб. за номер в сутки.

Ранее «ТурДом» написал о современных отелях на Бали и прошедших реновацию гостиничных комплексах: где находится и сколько стоит размещение.