Туристов из РФ попросили быть бдительными во время отдыха на Шри-Ланке

Посольство России на Шри-Ланке обратилось с призывом к нашим соотечественникам быть осторожными – в субботу, 21 сентября, в стране пройдут выборы президента, которые могут обернуться беспорядками. «Призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность при перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей, в случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровью, уведомлять об этом дежурного консула», – говорится в сообщении посольства.

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Подобные предупреждения, как пишет ТАСС, выпустили дипломатические представительства и других государств – США, Австралии и Канады. В рекомендациях говорится, что в случае уличных волнений полиция может пойти на радикальные действия с использованием слезоточивого газа и водометов.

Реакция дипломатов не случайна – политическую обстановку на бывшем Цейлоне в последние годы нельзя назвать стабильной. Это показали события 2022 года, когда на фоне острого экономического кризиса – в какой-то момент в стране полностью закончился бензин – начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки и захваты официальных учреждений. В стране было введено чрезвычайное положение, ограничена работа социальных сетей, начал действовать комендантский час. Несмотря на то что в курортных районах ситуация оставалась в целом спокойной, МИД России настоятельно рекомендовал туристам не покидать территорию отелей.

Политический кризис продолжался около 5 месяцев. В результате президенту Готабаю Раджапаксу пришлось бежать на Мальдивы.

В начале сентября, как писал TourDom.ru, на Шри-Ланке были задержаны двое наших соотечественников. По версии полиции, они ловили ящериц в одном из национальных парков, что строжайше запрещено местными законами. После вмешательства посольства россиян выпустили из СИЗО, но оставили ограничения – до суда они обязаны проживать в гостинице и время от времени отмечаться в полиции.